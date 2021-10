UPPCS Prelims Exam 2021: यूपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा की तिथि घोषित, ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड

नई दिल्ली. UPPCS Prelims Exam 2021: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने यूपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है. साथ ही आयोग ने परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया है. अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in से परीक्षा प्रवेश पत्र और एग्जाम शेड्यूल डाउनलोड कर सकते हैं. परीक्षा 24 अक्टूबर 2021 को आयोजित की जाएगी.

परीक्षा का आयोजन (UPPCS Prelims Exam 2021) दो पालियों में किया जाएगा. पहली पाली में सुबह 9.30 बजे से 11.30 बजे तक और दूसरी पाली में दोपहर 2.30 से शाम 4.30 बजे परीक्षा चलेगी. साथ ही सहायक वन संरक्षक और वन रेंज अधिकारी परीक्षा का आयोजन भी 24 अक्टूबर को किया जाएगा. परीक्षा प्रदेश के 31 जिलों में निर्धारित किए गए केंद्रों पर होगी.

UPPCS Prelims Exam 2021:ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड

-सबसे पहले अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाएं.-होम पेज पर दिए गए https://Admit Card :- CLICK HERE TO DOWNLOAD ADMIT CARD FOR ADVT. NO. A-1/E-1/2021 COMBINED STATE/UPPER SUBORDINATE SERVICES (P) EXAM-2021 के लिंक पर क्लिक करें.-यहां रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि दर्ज कर सबमिट करें.-एडमिट कार्ड आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा.-अब उसे डाउनलोड करें.

यहां देखें परीक्षा शेड्यूल

इस डायरेक्ट लिंक से डाउनलोड करें एडमिट कार्ड

