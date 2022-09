UPPSC Lecturer admit card 2022: UPPSC लेक्चरर गवर्नमेंट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज पद के एडमिट कार्ड जारी

UPPSC Lecturer admit card 2022: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने लेक्चरर गवर्नमेंट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज (स्क्रीनिंग) 2020 पद के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. उम्मीदवार अपने हॉल टिकट आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in से डाउनलोड कर सकते हैं.

परीक्षा 14 से 19 अक्टूबर तक दो शिफ्ट्स- सुबह 9.30 से 11.30 बजे और दोपहर 2.30 से शाम 4.30 बजे तक आयोजित की जाएगी. उम्मीदवार आधिकारिक सूचना में उपलब्ध डिटेल की जांच कर सकते हैं.

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के स्टेप्स

-आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाएं.-“Admit Card :- CLICK HERE TO DOWNLOAD ADMIT CARD FOR ADVT.NO. 2/2020-2021, LECTURER GOVT. HOMOEOPATHIC MEDICAL COLLEGE (SCREENING)- 2020” लिंक पर क्लिक करें.-लॉगिन डिटेल एंटर करें और सबमिट करें.-फॉर्म भरें और सबमिट करें.-भविष्य के लिए एक प्रिंटआउट लें.

