UPPSC PCS Interview 2021 : यूपी पीसीएस 2021 का इंटरव्यू कॉल लेटर जारी, आयोग ने जारी किया डिटेल शेड्यूल

UPPSC PCS 2021 Interview : उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने संयुक्त राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा भर्ती (UP PCS) 2021 के लिए इंटरव्यू कॉल लेटर जारी कर दिया है. इसे यूपीपीएससी की वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड किया जा सकता है. इसके साथ ही आयोग ने अपनी वेबसाइट पर इंटरव्यू का डिटेल शेड्यूल भी अपलोड कर दिया है. यूपी पीसीएस 2021 के लिए इंटरव्यू 21 जुलाई से शुरू होगा और 5 अगस्त 2022 तक चलेगा.

यूपीपीएससी की ओर जारी यूपी पीसीएस 2021 के मेन्स के रिजल्ट के अनुसार, इंटरव्यू के लिए कुल 1285 कैंडिडेट्स पास हुए हैं. अब ये कैंडिडेट इंटरव्यू देंगे. इंटरव्यू सुबह नौ बजे से दोपहर 1 बजे तक चलेगा. मुख्य परीक्षा 2021 का आयोजन 23 मार्च से 27 मार्च, 2022 तक लखनऊ, गाजियाबाद और प्रयागराज जिलों में किया था. प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले कुल 5,957 उम्मीदवार मुख्य परीक्षा के लिए उपस्थित हुए थे.

UPPSC PCS 2021 Interview : ऐसे डाउनलोड करें कॉल लेटर

-सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाएं.-होम पेज पर, ACTIVITY DASHBOARD में Interview Letter :- CLICK HERE TO DOWNLOAD INTERVIEW LETTER FOR ADVT. NO.-A-1/E-1/2021,PCS EXAMINATION-2021 लिंक मिलेगा, इस पर क्लिक करें.-अब उम्मीदवार अपने लॉगिन विवरण आईडी और जन्म तिथि सबमिट करें.-यूपीपीएससी पीसीएस इंटरव्यू कॉल लेटर जांच करें और डाउनलोड करें.-उम्मीदवार भविष्य के संदर्भ के लिए इसका एक प्रिंट आउट कर लें.