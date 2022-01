UPPSC Result 2021 : आश्रम पद्धति इंटर कॉलेज प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट जारी

-सबसे पहले यूपीपीएससी की वेबसाइट पर जाएं-अब LIST OF CANDIDATES QUALIFIED FOR MAINS IN ASHRAM PADDHATI INTER COLLEGE (PRELIMS) पर क्लिक करें– अब एक पीडीएफ फाइल ओपन है-इसमें अपना रोल नंबर सर्च करें