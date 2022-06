UPPSC Result 2022 : लेक्चरर फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का फाइनल रिजल्ट जारी

UPPSC Result 2022 : उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने प्राविधिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत व्याख्याता (लेक्चरर) फिजिक्स और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विषय का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है. इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विषय के 213 और फिजिक्स के 57 पदों के लिए परीक्षा का आयोजन किया गया था. लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के इंटरव्यू के बाद मंगलवार को अंतिम परिणाम जारी कर दिया गया. रिजल्ट यूपीएससी की वेबसाइट और नोटिस बोर्ड पर देखा जा सकता है.

इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग विषय के लिखित परीक्षा का रिजल्ट 5 अप्रैल को जारी किया गया था. इसके बाद इंटरव्यू 23 मई से 1 जून तक हुआ था. जबकि लेक्चरर फिजिक्स भर्ती के लिए इंटरव्यू 2 जून से 4 जून तक हुआ था.

नोटिस में कहा गया है कि जिन अभ्यर्थियों के रोल नंबर क आगे प्रोविजनल लिखा गया है वे निर्धारित समय के भीतर मांगे गए दस्तावेज जमा कर दें. वरना, उनका अभ्यर्थन/चयन निरस्त हो जाएगा. नोटिस के अनुसार, रिजल्ट से संबंधित कट ऑफ मार्क्स की सूचनाएं जल्द वेबसाइट पर दी जाएंगी.

ऐसे चेक करें रिजल्ट

– सबसे पहले यूपीपीएससी की वेबसाइट पर जाएं– यहां इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में – List of selected candidates in Advt. No. A-7/E-1/2021 U.P. Technical Education (Teaching) Services Exam 2021, Lecturer Electrical Engineering और List of selected candidates in Advt. No. A-7/E-1/2021 U.P. Technical Education (Teaching) Services Exam 2021, Lecturer Physicsलिंक मिलेगा– पीडीएफ फाइल ओपन होगी, इसमें अपना रोल नंबर सर्च करें

