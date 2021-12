UPPSC RO ARO Answer Key 2021: UPPSC ने जारी की आरओ और एआरओ परीक्षा की आंसर-की, ऐसे करें चेक

नई दिल्ली (UPPSC Answer Key 2021). उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने समीक्षा अधिकारी (UPPSC RO Exam 2021) और सहायक समीक्षा अधिकारी (UPPSC ARO Exam 2021) भर्ती परीक्षा की प्रोविजनल आंसर-की जारी कर दी है. अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर इसे चेक कर सकते हैं. जारी प्रोविजनल आंसर-की पर अभ्यर्थी 14 दिसंबर 2021 तक अपनी आपर्ति दर्ज करा सकते हैं. परीक्षा का आयोजन 5 दिसंबर 2021 को किया गया था.

बता दें कि जारी प्रोविजनल आंसर-की पर प्राप्त आपत्तियों के निपटारे के बाद आयोग फाइनल आंसर-की जारी करेगा. प्रोविजनल आंसर-की आधिकारिक वेबसाइट पर 13 दिसंबर 2021 तक उपलब्ध रहेगी. समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के कुल 337 पदों पर भर्तियों के लिए इस परीक्षा का आयोजन किया गया था.

अभ्यर्थी इस डायरेक्ट लिंक https://uppsc.up.nic.in/ViewAnswerKey पर क्लिक कर भी सीधे आंसर-की चेक कर सकते हैं.जिसमें समीक्षा अधिकारी के 228 पद और सहायक समीक्षा अधिकारी के 109 पद शामिल हैं. इन पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया 5 मार्च 2021 को शुरू हुई थी और आवेदन की अंतिम तिथि 8 अप्रैल 2021 निर्धारित की गई थी.

UPPSC Answer Key 2021: ऐसे करें चेक

1.सबसे पहले अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाएं.2.होम पेज पर दिए गए Click here to view Key Answer Sheet के लिंक पर क्लिक करें.

3.यहां SAMIKSHA ADHIKARI/ SAHAYAK SAMIKSHA ADHIKARI ETC. (GENERAL/SPECIAL RECTT.) EXAMINATION-2021 के लिंक पर क्लिक करें.4.आंसर-की आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी.5.अब उसे डाउनलोड करें.यहां देखें नोटिफिकेशन

