UPRVUNL AE Admit Card 2022 : असिस्टेंट इंजीनियर भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, इस तारीख को होगी परीक्षा

UPRVUNL AE Admit Card 2022 : उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (UPRVUNL) ने असिस्टेंट इंजीनियर भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. यह भर्ती ई एंड एम कैडर (मैकेनिकल/इलेक्ट्रिकल/इलेक्ट्रॉनिक्स एवं इंस्ट्रूमेंशन/कंप्यूटर साइंस ) और अन्य में होगी. एडमिट कार्ड के लिए आधिकारिक वेबसाइट uprvunl.org पर विजिट कर सकते हैं. असिस्टेंट इंजीनियर भर्ती परीक्षा का आयोजन 16 और 17 जुलाई को कंप्यूटर बेस्ड यानी सीबीटी मोड में होगा.

असिस्टेंट इंजीनियर भर्ती परीक्षा एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को अपने लॉग इन क्रेडेंशियल – यूजर आईडी और पासवर्ड के जरिए लॉग इन करना होगा.

ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड

– सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट uprvunl.org पर जाएं– अब यहां होम पेज पर n ‘Click here to download the Admit cards of Computer Based Test (CBT) Examination for the posts of Assistant Engineer (Trainee) E & M Cadre (Mechanical/Electrical/Electronics and Instrumentation/Computer Science) and Assistant Engineer (Trainee) Civil (Civil Cadre) in UPRVUNL against Advertisement No. U-46/UPRVUSA/2022 लिंक मिलेगा– इस पर क्लिक करें– अब लॉग इन का पेज ओपन होगा, यूजर आईडी व पासवर्ड से लॉग इन करें– अब एडमिट कार्ड ओपन हो जाएगा

