UPSC EPFO Admit Card 2021: ईपीएफओ भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, ऐसे करें डाउनलोड

UPSC EPFO Admit Card 2021.संघ लोक सेवा आयोग ने ईपीएफओ परीक्षा 2020 का एडमिट कार्ड (UPSC EPFO Admit Card 2021) जारी कर दिया है. इस परीक्षा का आयोजन 5 सितंबर 2021 को किया जाएगा. अभ्यर्थी यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट upsconline.nic.in से परीक्षा प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं. इस भर्ती परीक्षा के जरिए 421 रिक्त पदों को भरा जाएगा.

विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पहले इस परीक्षा का आयोजन अक्टूबर 2020 में किया जाना था, लेकिन कोरोना मामलों के कारण यूपीएससी ने परीक्षा को स्थगित कर दिया था. जिसके बाद आयोग ने दोबारा इस परीक्षा की तिथि घोषित की थी. अब 5 सितंबर 2021 को इस परीक्षा का आयोजन किया जाएगा. परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगी.

इन बातों का अभ्यर्थी रखें ध्यानअभ्यर्थियों को एक घंटे पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचना होगा. अभ्यर्थी अपने साथ ई-प्रवेश पत्र की एक हार्ड कॉपी (प्रिंट आउट) जरूर लेकर जाएं. साथ ही एक फोटो युक्त आधिकारिक पहचान पत्र भी साथ लेकर जाना होगा. अन्यथा उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थियों को मास्क लगाकर जाना अनिवार्य किया गया है. अभ्यर्थी अपने साथ पारदर्शी बोतल में सैनिटाइजर परीक्षा केंद्र के अंदर ले जा सकते हैं.

ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड-सबसे पहले अभ्यर्थी यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट www.upsc.gov.inपर जाएं.-होम पेज पर दिए गए Admit Card के लिंक पर क्लिक करें.-अब E-Admit Cards for various Examinations of UPSC के लिंक पर क्लिक करें.-नया पेज खुलने पर मांगी गई जानकारी को दर्ज कर सबमिट करें.-एमडिट कार्ड आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा.-अब उसे डाउनलोड करें.

इस डायरेक्ट लिंक से डाउनलोड करें एडमिट कार्ड