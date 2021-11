UPSC MO Interview 2021: मेडिकल ऑफिसर इंटरव्यू की तिथि घोषित, यहां देखें शेड्यूल

नई दिल्ली (UPSC Interview 2021). संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने मेडिकल ऑफिसर इंटरव्यू की तिथि (UPSC MO Interview 2021)घोषित कर दी है. अभ्यर्थी यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट www.upsc.gov.in से इंटरव्यू शेड्यूल डाउनलोड कर सकते हैं. इंटरव्यू का आयोजन 13 दिसंबर 2021 से 16 दिसंबर 2021 तक किया जाएगा.

अभ्यर्थी इस डायरेक्ट लिंक https://www.upsc.gov.in/sites/default/files/Int-37-MORO-AyurMoAYUSH पर क्लिक कर इंटरव्यू का शेड्यूल देख सकते हैं.

इंटरव्यू का आयोजन दो चरणों में होगा. पहल चरण सुबह 9 बजे से और दूसरा चरण दोपहर 12 बजे से शुरू होगा. इंटरव्यू के लिए अभ्यर्थियों को आयोग की आधिकारिक वेबसाइट से सत्यापन फॉर्म डाउनलोड कर भरना होगा. आयुष मंत्रालय में कुल 37 रिक्त पदों को भरने के लिए इस इंटरव्यू का आयोजन किया जाएगा. इंटरव्यू यूपीएससी कार्यालय धौलपुर हाउस, शाहजहां रोड, नई दिल्ली- 110069

UPSC MO Interview 2021: ऐसे डाउनलोड करें शेड्यूल

-सबसे पहले अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट www.upsc.gov.in पर जाएं.-होम पेज पर दिए गए Interview Details: 37 Posts of Medical Officer – Research Officer (Ayurveda) in Ministry of AYUSH के लिंक पर क्लिक करें.-इंटरव्यू शेड्यूल आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा.-अब उसे डाउनलोड करें.

यह भी पढ़ें –

OSSTET 2021: 2nd फेज के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, चेक करें अप्लाई लिंकUGC NET Admit Card 2021: यूजीसी नेट 2021 का एडमिट कार्ड जारी, इस डायरेक्ट लिंक से करें डाउनलोड