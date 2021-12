UPSC NDA, NA 2 Result 2021: UPSC ने घोषित किया NDA और NA 2 का रिजल्ट, यहां देखें टॉप 10 की पूरी लिस्ट

UPSC NDA, NA 2 Result 2021: संघ लोक सेवा आयोग ने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और नौसेना अकादमी (UPSC NDA, NA 2 Result 2021) का रिजल्ट घोषित कर दिया है. साथ ही आयोग ने सभी सफल अभ्यर्थियों के नाम की सूची भी जारी कर दी है. अभ्यर्थी UPSC की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर अपना परिणाम चेक कर सकते हैं. परीक्षा का आयोजन 14 नवंबर 2021 को किया गया था.

अभ्यर्थी इस डायरेक्ट लिंक पर https://www.upsc.gov.in/sites/default/files/NDA-NA-II-2021_WR_NLIST क्लिक कर भी अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं.

इस बार की परीक्षा में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद महिला अभ्यर्थियों को भी परीक्षा में शामिल किया गया था. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कुल 8,009 अभ्यर्थियों ने NDA और NA 2 परीक्षा पास की है.परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया 9 जून को शुरू हुई थी और 29 जून 2021 को आवेदन की लास्ट डेट थी. भर्ती परीक्षा के माध्यम से एनडीए में 370 और NA में 30 रिक्त पदों को भरा जाएगा.

UPSC NDA, NA 2 परिणाम 2021: इन अभ्यर्थियों ने शीर्ष 10 में बनाया स्थान

1.निपुण भारती2.पटेल माही नयन कुमा3.पूर्णिमा कुमारी4.मनीषा पटेल5.नंदनी कुमारी6.ध्यानी पटेल7. कशिश रमानी8.अनुष्का सिंह9.शुभी अजमेरा10. ब्रह्मभट्ट कृष्ण पंकज कुमार

UPSC NDA, NA 2 Result 2021: ऐसे चेक करें रिजल्ट

1. सबसे पहले अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाएं.2. होम पेज पर दिए गए Written Result (with name): National Defence Academy and Naval Academy Examination (II), 2021 के लिंक पर क्लिक करें.3. यहां रिजल्ट के लिंक पर क्लिक करें.4. रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा.5. अब उसे डाउनलोड करें.

