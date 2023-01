UPSC Preparation Tips: यूपीएससी का ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनते समय इन बातों का रखें ध्यान, आएगा अच्छा स्कोर

UPSC Preparation Tips, How to select Optional Subject for UPSC: यूपीएससी के सभी एस्पिरेंट्स को प्रिपरेशन के दौरान सबसे ज्यादा यही सवाल परेशान करता है कि वो मेंस के लिए ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पर कौन सा सब्जेक्ट चुनें. बता दें कि यूपीएससी की सिविल सर्विसेज की परीक्षा में साल 2013 से दूसरे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को हटा दिया है. जिसके बाद से अपीयरिंग कैंडिडेट को अब सिर्फ एक वैकल्पिक विषय चुनना होता है. जिसमें प्रत्येक 250 अंकों के दो पेपर होते हैं.

UPSC इंटरव्यू में क्या पहनकर जाएं? आगे देखें…

हालांकि प्री एग्जाम में कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट नही होता, फिर भी हम यही कहेंगे कि मेंस के लिए उपयुक्त ऑप्शनल सब्जेक्ट का चुनाव पहले से ही कर लें. इस आर्टिकल में आप जानेंगे कि किन बातों को ध्यान में रखते हुए आप अपना वैकल्पिक विषय चुन सकते हैं.

UPSC इंटरव्यू के अजब-गजब सवाल आगे देखें…

ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनते वक्त इन बातों का रखें ध्यान

यूपीएससी एग्जाम के मेंस के ऑप्शनल सब्जेक्ट के सिलेक्शन किए आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपका सब्जेक्ट स्कोरिंग होना चाहिए, इसके लिए आप जो भी सब्जेक्ट चुनना चाहते हैं, सबसे पहले उसका पास्ट स्कोर देख लें.

ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनते वक्त यह भी ध्यान दें कि क्या आपका ग्रेजुएशन और मास्टर्स का सब्जेक्ट भी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की श्रेणी में है? अगर आपका प्रीवियस बैकग्राउंड सब्जेक्ट आप ऑप्शनल के रूप में चुनते हैं, तो यह आपके लिए काफी अच्छा हो सकता है.

यूपीएससी मेंस एग्जाम के लिए वैकल्पिक विषय को चुनने के लिए यह भी ध्यान दें कि जो भी सब्जेक्ट आप चुनने वाले हैं, उसके नोट्स और किताबें ईजिली अवेलेबल हों.

यूपीएससी ऑप्शनल सब्जेक्ट को चुनते वक्त यह भी ध्यान दें कि वो सब्जेक्ट आपके लिए बोरिंग तो नही है? अपने इंटरेस्ट के हिसाब से ऑप्शनल सब्जेक्ट का चयन करना चाहिए.

ये भी पढे़ं-UPSC Exam: यूपीएससी परीक्षा की तैयारी करने में कितना समय लगता है?UPSC Exam Tips: यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम की तैयारी कब से करें शुरू, जानिए पूरी जानकारी