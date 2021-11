UPSC Result 2021 Declared: UPSC ने जारी किया इस भर्ती परीक्षा का रिजल्ट, ये रहा चेक करने का Direct Link

UPSC Result 2021 Declared: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने समन्वय पुलिस वायरलेस या DCPW निदेशालय में ज्वाइंट असिस्टेंट डायरेक्टर का रिजल्ट (UPSC Result 2021) जारी कर दिया है. उम्मीदवार जो इस परीक्षा (UPSC Exam 2021) के लिए शामिल हुए हैं, वे UPSC की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट (UPSC Result 2021) चेक कर सकते हैं. गृह मंत्रालय (Home Ministry) में पद के लिए भर्ती अधिसूचना 12 अक्टूबर, 2019 को जारी की गई थी

इसके अलावा उम्मीदवार सीधे इस लिंक https://www.upsc.gov.in/sites/default/files/FR-13-JntADDCPW-engl-241121.pdf पर क्लिक करके भी अपना रिजल्ट (UPSC Result 2021) चेक कर सकते हैं. साथ ही नीचे दिए गए इन स्टेप्स को फॉलो करके भी अपना रिजल्ट (UPSC Result 2021) देख सकते हैं. मालूम हो कि रिजल्ट (UPSC Result 2021) संयुक्त कंप्यूटर-आधारित भर्ती परीक्षा और व्यक्तिगत साक्षात्कार के आधार पर जारी किया गया है. UPSC ने 8 मार्च, 2020 को संयुक्त कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित की थी.

आयोग द्वारा व्यक्तिगत साक्षात्कार 6 से 10 सितंबर, 2021 तक आयोजित किया गया था. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अधिक अपडेट के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें. इसके अलावा, उम्मीदवारों के साक्षात्कार के अंक, कट-ऑफ अंक और अन्य विवरण जल्द ही आयोग द्वारा आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे.

UPSC Result 2021 ऐसे करें चेक

UPSC की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाएं.अब What’s New सेक्शन पर क्लिक करें.उस लिंक पर क्लिक करें, जहां “Final Result: 13 Posts of Joint Assistant Director, Directorate of Coordination Police Wireless.” लिखा हो.एक PDF फाइल खुलेगी.UPSC Result 2021 चेक करें और इसे भविष्य के संदर्भ के लिए इसे सेव करें.