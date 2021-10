UPSESSB Interview 2021: लेक्चरर इंटरव्यू की तिथि घोषित, यहां देखें पूरा शेड्यूल

नई दिल्ली. UPSESSB Interview 2021: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने लेक्चरर पदों के लिए इंटरव्यू की तिथि घोषित कर दी है. 11 विषयों के लेक्चरर पदों के लिए इंटरव्यू 21 अक्टूबर 2021 से शुरू होगा और 30 अक्टूबर 2021 तक चलेगी. अभ्यर्थी चयन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट से इंटरव्यू का शेड्यूल डाउनलोड कर सकते हैं.

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार बोर्ड को 31 अक्टूबर 2021 तक भर्ती प्रक्रिया पूरी करनी है. इंटरव्यू का कोरोना सुरक्षा दिशा-निर्देश तहत किया जाएगा. अभ्यर्थी चयन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट www.upsessb.org से इंटरव्यू के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. नागरिक शास्त्र, भूगोल, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास, हिंदी, कृषि, शिक्षाशास्त्र, शारीरिक शिक्षा, वाणिज्य तथा संगीत गायन लेक्चरर पद के लिए इंटरव्यू होगा. पहले दिन 21 अक्तूबर को 525 अभ्यर्थियों का इंटरव्यू होगा.

UPSESSB Interview 2021: ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड

-सबसे पहले अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट upsessb.pariksha.nic.in पर जाएं.-होम पेज पर दिए गए Click here to submit college preference choice and download Interview Letter for PGT-Examination 2021 के लिंक पर क्लिक करें.-यहां मांगी गई जानकारी को दर्ज कर सबमिट करें.-एडमिट कार्ड आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा.-अब उसे डाउनलोड करें.

यहां देखें इंटरव्यू का शेड्यूल

