UPSSSC Admit Card 2022 : यूपीएसएसएससी लोअर सबॉर्डिनेट एडमिट कार्ड 2019 जारी, 11 मई से होगा डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन

– सबसे पहले UPSSSC की वेबसाइट www.upsssc.gov.in पर जाएं– अब यहां ‘Click here to download your Document Verification Letter Under the advertisement 01-Exam/2019’ लिंक पर क्लिक करें– अब एक नई विंडो ओपन होगी. यहां लॉग इन क्रेडेंशियल एंटर करके सबमिट करें– अब अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करके प्रिंट कर लें

