UPSSSC Recruitment 2022: खुशखबरी, यूपी में जल्द शुरू होने वाली है 40000 पदों पर भर्तियां, जाने कहां कितनी वैकेंसी

UPSSSC Recruitment 2022, Government Jobs In UP: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, UPSSSC द्वारा ग्रुप सी के लगभग 40000 पदों पर भर्ती (UPSSSC Recruitment 2022) अप्रैल माह से शुरू की जाएगी. आयोग द्वारा इन पदों पर भर्ती की घोषणा (Government Jobs In UP) पहले ही की जा चुकी है, लेकिन प्रदेश में विधानसभा चुनाव (UP Election 2022) के चलते लागू आचार संहिता के कारण फिलहाल भर्ती प्रक्रिया रुकी हुई थी. 10 मार्च को विधानसभा चुनाव संपन्न होने वाले हैं, जिसके बाद आयोग फिर से इन भर्ती (UPSSSC Recruitment 2022) की तैयारियों में जुट गया है.

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार आयोग द्वारा सामान योग्यता वाले पदों पर एक साथ भर्तियां (UPSSSC Recruitment 2022) आयोजित की जाएंगी. जिससे समय रहते भर्तियों को पूरा किया जा सके. साथ ही आयोग वर्तमान में चल रही भर्ती प्रक्रिया (Sarkari Naukri In UP) को जल्द से जल्द पूरा करने में जुटा हुआ है.

UPSSSC Recruitment 2022: इन पदों पर होनी है भर्तीबता दें कि यूपीएसएसएससी द्वारा आईटीआई अनुदेशक के 2504, लेखपाल की 8085, एएनएम के 9212, गन्ना पर्यवेक्षक के 2500, जूनियर असिस्टेंट के 2000, लेबोरेटरी असिस्टेंट के 1200, ईओ एवं जेई के 2200, रोडवेज के 1500 एवं सिंचाई विभाग की 800 रिक्त पदों पर भर्तियां की जानी है.