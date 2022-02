UPTET Result 2021: यूपी टेट का रिजल्ट कैसे देखें? जानें यहां

UPTET Result 2021, How can I check my 2021 UPTET result?, यूपी टेट का रिजल्ट कैसे देखें, UPTET Result Kaise Dekhen 2022, UPTET Result Sarkari Result 2022: उत्तर प्रदेश बेसिक एजुकेशन बोर्ड, UPBEB द्वारा यूपीटीईटी 2021 परीक्षा का रिजल्ट कल यानी 23 फरवरी 2022 को जारी किया जाएगा. यूपीटीईटी रिजल्ट 2021 यूपी डीएलएड की आधिकारिक वेबसाइट updeled.gov.in पर जारी किया जाएगा. इसके बाद उम्मीदवार अपने रोल नंबर और पासवर्ड की मदद से रिजल्ट देख सकेंगे (How can I check my 2021 UPTET result?). रिजल्ट चेक करने की स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया नीचे साझा की जा रही है.

How can I check my 2021 UPTET result: यूपी टेट का रिजल्ट कैसे देखें?सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट updeled.gov.in पर जाएं.इसके बाद मुख्य पृष्ठ पर उपलब्ध ‘UPTET Result 2021’ (रिजल्ट जारी हो जाने के बाद) पर क्लिक करें.अब अपना रोल नंबर और पासवर्ड दर्ज करें.रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा.इसे डाउनलोड कर लें और प्रिंट आउट निकाल लें.

गौरतलब है कि यूपीटीईटी 2021 का आयोजन 23 जनवरी 2022 को प्रदेश भर में किया गया था. जिसके लिए कुल 21,65,179 उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन कराया था. परीक्षा संबंधी किसी भी अन्य जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट updeled.gov.in पर विजिट करें.