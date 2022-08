WB Police Constable Result 2022 Declared: WBPRB ने जारी किया कांस्टेबल का रिजल्ट, ये है चेक करने का डायरेक्ट लिंक

WB Police Constable Result 2022 Declared: पश्चिम बंगाल पुलिस भर्ती बोर्ड (WBPRB) ने पश्चिम बंगाल पुलिस भर्ती 2020 के लिए कांस्टेबल और लेडी कांस्टेबल का रिजल्ट (WB Police Constable Result 2022) जारी कर दिया है. उम्मीदवार जो इस परीक्षा (WB Police Constable Recruitment Exam) के लिए शामिल हुए हैं, वे WBPRB की आधिकारिक वेबसाइट wbpolice.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट (WB Police Constable Result 2022) चेक कर सकते हैं. WBPRB ने लिखित परीक्षा में क्वालिफाई करने वाले उम्मीदवारों के लिए इंटरव्यू शेड्यूल और एडमिट कार्ड अपडेट भी जारी किया है.

इसके अलावा उम्मीदवार सीधे इस लिंक https://wbpolice.gov.in/WBP/Common पर क्लिक करके भी अपना रिजल्ट (WB Police Constable Result 2022) चेक कर सकते हैं. साथ ही नीचे दिए गए इन स्टेप्स को फॉलो करके भी रिजल्ट (WB Police Constable Result 2022) देख सकते हैं. WBPRB 17 अगस्त 2022 से योग्य उम्मीदवारों के लिए साक्षात्कार आयोजित करेगा. उम्मीदवारों के लिए इंटरव्यू का एडमिट कार्ड 08 अगस्त से आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे.

WB Police Constable Result 2022 ऐसे करें डाउनलोड

संबंधित खबरें Loading ... Failed to load data. {{#items}} {{title}} {{/items}}

WB Police की आधिकारिक वेबसाइट wbpolice.gov.in पर जाएं.होम पेज पर दिए गए उस लिंक पर क्लिक करें. जहां ‘Result of Final Written Examination for Recruitment to the post of Constable and Lady Constable in West Bengal Police 2020’ लिखा हो.अपना लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें.आपका WB Police Constable Result 2022 स्क्रीन पर दिखाई देगा.WB Police Constable Result 2022 सेव करें और इसे डाउनलोड करें.

ये भी पढ़ें…लोक निर्माण विभाग में इन पदों पर निकली बंपर वैकेंसी, आवेदन प्रक्रिया शुरू

ब्लॉक सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर बनने का गोल्डन चांस, कल से आवेदन शुरू