WBPSC Exam: ऑडिट एंड अकाउंट्स सर्विस 2020 मुख्य परीक्षा की तारीख जारी

WBPSC Exam 2022: पश्चिम बंगाल लोक सेवा आयोग (WBPSC) ने ऑडिट एंड अकाउंट्स सर्विस 2020 मुख्य परीक्षा की तारीख जारी कर दी है. परीक्षा 15 मार्च से 23 मार्च (18, 19 और 20 मार्च 2022 को छोड़कर) तक आयोजित की जाएगी. मुख्य परीक्षा का डिटेल शेड्यूल आयोग की वेबसाइट www.wbpsc.gov.in पर उपलब्ध है. सभी योग्य उम्मीदवार 3 मार्च से WBPSC की आधिकारिक वेबसाइट से ई-एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं.

एग्जाम शेड्यूल ऐसे करें चेक

-अधिकारिक वेबसाइट wbpsc.gov.in पर जाएं.-होम पेज पर What’s New section में “IMPORTANT ANNOUNCEMENT REGARDING WEST BENGAL AUDIT AND ACCOUNTS SERVICE RECRUITMENT (MAIN) EXAMINATION, 2020″ पर क्लिक करें.-एग्जाम डिटेल स्क्रीन पर दिखेगी.-चेक करें और डाउनलोड करें.

यहां से चेक करें exam schedule

