क्या अमेरिका के लिए वाकई बहुत मुश्किल था चीनी गुब्बारे को मार गिराना?

अमेरिका के आसमान (Sky of USA) में भारतीय समायनुसार शनिवार को एक चीनी गुब्बारे (Chinese Hot Air Balloo देखने से हड़कम्प मच गया. अमेरिका के अतिसंवेदी सुरक्षा तंत्र को देखते हुए यह एक बहुत ही बड़ी घटना थी. हैरानी की बात यह थी कि इस गुब्बारे को काफी समय तक आसमान में भटकने दिया गया और इस बात पर बहस छिड़ गई कि आखिर अमेरिका को इस गुब्बारे को मार गिराने (Shooting down the balloon) में इतनी मुश्किल क्यों हो रही है. बहरहाल, भारतीय समयानुसार रविवार की सुबह को अमेरिका के तीन एयरपोर्ट बंद करने के बाद इस गुब्बार को देश के पूर्वी तट पर गिरा दिया गया. लेकिन यह बहस जारी है कि इसमें इतना समय क्यों लगाया गया.

क्या हुआ था

अमेरिका के पैंटागन ने शुक्रवार को बताया था कि अमेरिका के वायुक्षेत्र में तीन बसों के आकार जितना बड़ा चीनी गुब्बारा देखा गया है. तभी से अमेरिका में बिना किसी शक के यह माना जा रहा था कि चीनी गुब्बारे को जासूसी के लिए ही भेजा गया है. माना जाता है कि जऐसे ही गुब्बारों का उपयोग जासूसी के लिए बहुत होता है.

तो क्या हलके मे ले रहा था अमेरिका

इस घटना को अमेरिका ने हलके में बिलकुल नहीं लिया बल्कि पूरी संवेदनशीलता से लिया. अमेरिका के विदेशमंत्री एंटोनी ब्लिंकन ने अपने चीनी यात्रा को टाल दिया. बताया जा रहा है कि यह कदम चीन द्वारा अमेरिकी वायुक्षेत्र में चीनी घुसपैठ के विरोध में उठाया गया है.

खतरा कितना बड़ा

लेकिन केवल इतना ही नहीं हुआ. इस पर बहस भी छिड़ गई कि इसे मार गिरना नें देर क्यों हुई. एएफपी की खबर के मुताबिक एक अमेरिकी विशेषज्ञ ने शुक्रवार को कहा था कि यह पहला चीनी निगारानी गुब्बारा है जिसे पैंटागन ने अतिसंवेदनशील अमेरिकी बैलास्टिक मिसाइल इलाकों के ऊपर उड़ता पाया है जो कि उन्नत आर्टिफीशियल इंटेलिजेंस तकनीक से निर्देशित हो सकता है.