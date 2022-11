क्या वास्तव में क्षुद्रग्रहों के जरिए मंगल ग्रह पर आया था पानी!

पृथ्वी पर पानी (Water on Earth) कहां से आया इस पर कई तरह के शोध प्रस्तुत किए जा चुके हैं. इनमें कइयों का दावा है कि पृथ्वी पर पानी उल्कापिंडों और क्षुद्रग्रहों (Meteorites and Asteroids) के जरिए आया था. कुछ शोध यह भी दावा करते हैं कि पृथ्वी पर इतना सारा पानी पहले से ही मौजूद था. पर कोई भी सिद्धांत पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सका है. वहीं मंगल के बारे में भी कहा जाता है कि एक समय वहां भी बहुत सारा बहता हुआ पानी (Water on Mars) हुआ करता था और इसके मूल स्रोत के बारे में भी अलग एक अलग मत सामने आया है. नए अध्ययन के मुताबिक वहां भी पानी उल्कापिंडों या क्षुद्रग्रहों के टकराव से आया.

बाहरी सौरमंडल से आए उल्कापिंड

यूनिर्सिटी ऑफ बर्न, यूनिवर्सिटी डि पेरिस और ईटीएस ज्यूरिख, के सहयोगियों के साथ कोपनहेगन यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर स्टार एंड प्लैनेट फॉर्मेशन के शोधकर्ताओं की टीम ने ऐसे प्रमाण हासिल किए हैं. इनसे पता चलता है कि पुरातन मंगल के महासागरों का अधिकांश पानी कार्बन सम्पन्न कॉन्ड्राइट के जरिए आया था. ये उल्कापिंड सौरमंडल के बाहरी हिस्से से आए थे.

पहले यह भी था अनुमान

इस अध्ययन के पहले के एक शोध ने सुझाया था कि एक समय मंगल या तो अधिकांश या फिर पूरी तरह से महासागरों के पानी से ढका था और वह पानी सतह के नीचे के हिस्सों के ठंडे होने पर निकली गैसों के निकलने के साथ आया था. अब साइंस एडवांस में प्रकाशित नए अध्ययन में शोधकर्ताओं ने बताया है कि इस बात की ज्यादा संभावना है कि पानी दूसरे स्रोत से आया होगा.

कैसे पता लगा इसका

शोधकर्ताओं का कहना है कि यह स्रोत बाहरी सौरमंडल से आए कार्बन समृद्ध कॉन्ड्रॉइट उल्कापिंडों से आया होगा. इस नतीजे पर वे उन टुकड़ों के अध्ययन से पहुंचे थे जो मंगल ग्रह पर उल्कापिंडों के टकराने के बाद अंतरिक्ष तक पहुंचे और फिर पृथ्वी पर पहुंचे थे. शोधकर्ताओं ने ऐसे 31 टुकड़ों का अध्ययन किया जिसमें खास तौर पर क्रोमियम आइसोटोप के टुकड़ों पर ध्यान किया.

उल्कापिंडों के टुकड़ों के अध्ययन के जरिए पृथ्वी (Earth) पर भी पानी के ऐसे ही आने की दलीलें दी जाती रही हैं. (प्रतीकात्मक तस्वीर: Pixabay)

अनुमान लगाने के लिए पर्याप्त

क्रोमियम 54 मंगल ग्रह पर प्राकृतिक तौर पर नहीं पाया जाता है. क्रोड़ के नमूनों में उसकी उपस्थिति संकेत देती है कि वह सतह किसी और पिंड से टकराई थी. शोधकर्ताओं ने इस टुकड़ों में पर्याप्ता पदार्थ पाए जिससे वे अनुमान लगा सकें कि मंगल पर कितने उल्कापिंड टकराए होंगे और उनसे कितना पानी ग्रह पर आया होगा.

कितना पानी होगा वहां

पिछले शोध में बताया कि ऐसे उल्कापिंड में 10 प्रतिशत पानी है. इससे उन्हें यह गणना करने में सहूलियत हुई थी कि ग्रह पर कुल कितना पानी रहा होगा. यह पानी पूरे ग्रह की सतह को घेरने के लिए काफी था और फिर भी 300 मीटर की गहराई मिल जाती. इससे पता चलता है कि मंगल के महासागरों के लिए पानी का प्रमुख स्रोत पानी समृद्ध उल्कापिंड या क्षुद्रग्रह रहे होंगे.

सौरमंडल (Solar System) के कई चंद्रमाओं पर भी पानी और बर्फ की भारी मात्रा देखी गई है. (फाइल फोटो)

अन्य पिंडों में भी पानी के यही स्रोत

इस अध्ययन के नतीजों से यह साफ तौर पर पता चलता है कि पानी से समृद्ध क्षुद्रग्रह ही मंगल ग्रह पर महासागरों पानी के प्रमुख स्रोत रहे होंगे. इससे यह भी पता चलता है कि सौरमंडल के बहुत से अन्य पिंडों में भी पानी का स्रोत बाह्य सौरमंडल के उल्कापिंड ही रहे होंगे,जिसमें हमारा अपना ग्रह पृथ्वी तक शामिल है.

गौरतलब है पृथ्वी और मंगल ग्रह के अलावा चंद्रमाओं पर भी पानी की उपस्थिति पाई गई है. पृथ्वी के चंद्रमा के अलावा गुरु और शनि के चंद्रमा भी पानी या बर्फ से भरपूर हैं. जहां शनि ग्रह के एनसोलेडस जैसे कुछ चंद्रमा की सतह बर्फ पूरी तरह से ढकी है तो वहीं यूरोपा की बर्फीली सतह के नीचे पानी के महासागरों की उपस्थिति के भी संकेत मिले जिससे वहां जीवन की उपस्थिति की संभावना बलवती हो गई है.