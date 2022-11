अरबों साल पहले मंगल पर था एक विशाल महासागर, आज क्या हैं इसके मायने?

मंगल ग्रह पर आज जीवन के प्रतिकूल हालात (Conditions of Mars) हैं. वहां का मौसम बहुत ही ठंडा रहता है. पानी के तरल अवस्था में पाए जाने की कोई संभावना नहीं हैं. लेकिन एक समय मंगल ग्रह पर काफी पानी हुआ करता था इसके कई तरह के प्रमाण भी वैज्ञानिकों को मिलते रहे हैं. इससे इस बाद की संभावना बनती है कि वहां उस दौर में जीवन हो सकता है. लेकिन अब वैज्ञानिकों ने इस बात के प्रमाण पाए हैं कि मंगल पर 3.5 अरब साल पहले एक विशाल आकार का महासागार (Large Ocean on Mars) हुआ करता था. जिससे इस बात की संभावना और प्रबल हो जाती है कि तब वहां जीवन (Ancient life on Mars) किसी ना किसी रूप में अवश्य रहा होगा.

लाखों किलोमीटर के क्षेत्र में

वैज्ञानिकों ने पाया है कि यह महासागर मंगल की सतह का लाखों वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र घेरे हुआ था. ये प्रमाण मंगल ग्रह की सतह की सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों से हासिल हुए हैं जिनमें पाया गया है कि वहां की भौगोलिक आकृति में खास तरह की किनारे वाली रेखाएं दिखाई दी हैं. अलग-अलग कोणों से ली गई तस्वीरों के आधार पर शोधकर्ता उच्चावच मानचित्र तैयार कर सके.

विशाल डेल्टा या फिर समुद्रके निचले तल में

शोधकर्ताओं ने 6500 किलोमीटर लंबी चोटी की रेखाएं देखी जो नदी ने काटकर बनाई होंगी ऐसा प्रतीत होता है जिससे पता चलता है कि या तो ये किसी नदी के डेल्टा से बनी होंगी या फिर समुद्र के अंदर ही धाराओं की पट्टी के रूप में बनी होंगी. पेनसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी के जियोसाइंटिस्ट बेंजामिन कारडेनस के मुताबिक उनकी टीम ने इसके लिए स्तर विज्ञान और अवसाद रिकॉर्ड के अनुसार भी विचार किया था.

स्तर विज्ञान के जरिए

कारडेनस ने बाता कि पृथ्वी पर पानी के रास्तों के इतिहास के बारे मे ही भी अवसादों का अध्ययन किया जाता है जो समय के साथ एक के ऊपर एक जम जाते हैं. इसे स्तर विज्ञान कहा जाता है जिसमें पानी अपने साथ अवसाद बहा कर लता है और उसमें बदलाव का मापन कर हम पृथ्वी पर हुए बदालव के बारे में जान सकते हैं. लेकिन इसबार शोधकर्ताओं ने यह काम मंगल के लिए किया है.

मंगल ग्रह (Mars) की भूआकृतियों के अध्ययन से यहां विशाल महासागर की उपस्थिति का पता चलता है. (प्रतीकात्मक तस्वीर: NASA)

2007 के सैटेलाइट आंकड़े

शोधकर्ताओं साल 2007 को मार्स रिकोनायसेंस ऑर्बिटर द्वारा जमा किए गए आंकड़ों का उपयोग किया और मंगल के इलाकों की सतहों के उभारों की लकीरों और उनकी मोटाइयों, कोणों और स्थितियों का अध्ययन किया. यह मंगल का खास निचला क्षेत्र है जिसे एओलि डोर्सा कहते हैं.

बहुत ज्यादा बदलावों का दौर था वह

संभावाना यह लगती है कि उस दौर में इस इलाके में बहुत ज्यादा मात्रा में बदलाव हुए होंगे. यह इस बात से पता चलता है कि यहां ऐसे प्रमाण मिले हैं जो बताते हैं कि उतब महासागर के जलस्तर में काफी इजाफा हुआ ता और नदियों और धाराओं द्वारा चट्टानों में तेजी से गतिविधियों हुए होंगे. आज एओलिस डोरसा मंगल के सबसे ज्यादा नदियों के लकीरों वाले इलाके के रूप में जाना जाता है.

मंगल के 2007 के सैटेलाइट के आंकड़ों से अध्ययन से यह विस्तृत जानकारियां मिली थी. (प्रतीकात्मक तस्वीर: NASA)

मंगल पर जीवन से संबंध

इन सबका संबंध मंगल ग्रह पर जीवन की तलाश से है. इस सवाल के जवाब वैज्ञानिक शुरू सेही लाल ग्रह में खोज रहे हैं कि क्या मंगल ग्रह पर कभी ऐसे हालात थे जहां जीवन पनप सकता था. कारडेनस का कहना है कि सबसे पहले इन बातों से यही बात दिमाग में आती है कि मंगल ग्रह पर इतने बड़े महासागर का होना यही दर्शाता है कि यहां जीवन होने की ज्यादा संभावना थी. यह पुरातन मंगल की जलवायु और उसके विकास के बारे में जानकारी भी देता है. इससे साफ जाहिर है कि एक समय थ जब मंगल ग्रह इतना गर्म था कि वहां एक मोटा वायुमडंल रहा होगा जिससे वहां तरल पानी बना रह सके.

यह अध्ययन जियोफिजिकल रिसर्चः प्लैनेट और नेचर जियोलसाइंस जर्नल में प्रकाशित हुआ है. शोधकर्ता कोवल एओलिस डोरसा इलाके तक अपना अध्ययन सीमित नहीं रख रहे हैं. मंगल ग्रह के कई इलाकों में इस तरह के नदियों की चोटी रेखाओं वाले इलाके हो सकते हैं. इससे भी जाहिर होता है कि मंगल ग्रह के विशाल भूभाग में पानी हुआ करता था. वैज्ञानिक इसकी भी तलाश कर रहे हैं अभी मंगल पर सतह के नीचे भी पानी कहां हैं