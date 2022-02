वोट देने से पहले प्रत्याशी की किन बातों पर गौर करता है वोटर-धर्म, जाति या काम

Voter Behavior : उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी को पहले चरण की वोटिंग (First Phase of voting in UP) है. इसमें 58 विधानसभा सीटों (Assembly seats) पर खड़े उम्मीदवारों की जीत-हार का फैसला होगा. वोट देने से पहले आखिर एक वोटर क्या सोचता है, वोट देने से कितने पहले वो मन बना लेता है कि किसको वोट देना है और किस वजह से वो किसी उम्मीदवार के पक्ष में वोटिंग करता है. उसके पहलू धर्म से लेकर काम तक क्या होते हैं.