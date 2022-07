कितना विशेष है वैज्ञानिकों का खोजा गया नया ब्लैकहोल

मिल्की वे (Milky Way) गैलेक्सी में खगोलविदों को एक अनोखा ब्लैक होल (Black Hole) मिला है जिसे वैज्ञानिक भूसे में सुई” (Needle in the Haystack) कह रहे हैं. सूर्य से केवल 9 गुना ही भारी इस ब्लैक होल के बारे में वैज्ञानिकों को इसे आसपास से आ रही धुंधली एक्स रे विकरिणों से पता चला जबकि सामान्यतः ऐसे विकरण बहुत चमकीले और तीव्र होते हैं.











