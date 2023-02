आखिर क्यों टिमटिमाते हैं कई ब्लैक होल, शोध ने किया खुलासा

ब्लैक होल दशकों से दुनिया के लिए रहस्यमयी पिंड (Mystery of Black Holes) बने रहे थे. आज भी काफी हद तक हैं. उनका गुरुत्व इतना शक्तिशाली होता है कि वे प्रकाश तक को खींच लेते हैं. लेकिन वैज्ञानिकों ने जब इस तथ्य के आगे बढ़ कर पड़ताल करने शुरू की तो उन्हें धीरे धीरे ब्लैक के बारे में बहुत कुछ पता चलने लगा. उन्होंने पहले ब्लैक होल के आसपास की प्रक्रियाओं और उनके कारणों को समझने का प्रयास किया जिससे उन्हें काफी जानकारी मिली. इन्हीं में से एक रहस्य था कि कई ब्लैक होल अपने आसपास की चक्रिका (Disc of Black Hole) का कारण टिमटिमाते (Twinkling of Black Hole) हैं. नए अध्ययन में खगोलविदों ने इस रहस्य से भी पर्दा उठा लिया है.

5 सालों तक 5 हजार ब्लैक होल

ब्लैक होल की चक्रिका की चमक इतनी ज्यादा होती है कि उसकी चमक उसकी गैलेक्सी से भी ज्यादा होती है लेकिन यह चमक कम ज्यादा होती है जिसके कारण ब्लैक होल टिमटिमाते हुए दिखते हैं और अभी तक इसका कारण पता नहीं पा रहा था. इसके लिए नए अध्ययन में शोधकर्ताओं ने पांच हजार से ज्यादा तेजी से बढ़ते ब्लैकहोल का 5 साल सालों तक अध्ययन किया.

तो क्या है कारण

नेचर एस्ट्रोनॉमी में प्रकाशित अध्ययन में ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी के क्रिस्चियन वोल्फ और उनके साथियों ने इस पड़ताल के नतीजे प्रकाशित किए हैं जिनके मुताबिक ब्लैक होल की बहुत तीव्र गुरुत्व और चुम्बकीय क्षेत्रों और उसके द्वारा पैदा हुए घर्षण की उथल पुथल इसकी प्रमुख वजह है इसके अलावा उनके आसपास के तारे गैस के बादल आदि निगलने की प्रक्रिया की भी भूमिका है.

सुपरमासिव ब्लैक होल

शोधकर्ताओं ने विशेष तौर पर सुपरमासिव ब्लैक होल का अध्ययन किया जिनमें ऐसी टिमटिमाने की विशेषता मिलती है. इस तरह के ब्लैक होल गैलेक्सी के केंद्र में स्थित होते हैं और उनका भार हमारे सूर्य के भार से करोड़ों अरबों गुना ज्यादा होता है. खुद हमारी गैलेक्सी मिल्की वे के केंद्र में सूर्य से करीब 40 करोड़ गुना भारी ब्लैक होल है जिसके आसपास करीब 200 अरब तारे सका चक्कर लगा रहे हैं.

शोधकर्ताओं ने पाया कि ब्लैकहोल (Black Hole) की चक्रिका में बदलाव असामान्य दिखाई दे रहे हैं. (प्रतीकात्मक तस्वीर: shutterstock)

तारों का निगला जाना

लेकिन सभी गैलेक्सी में ऐसा इतना सरल तरह से नहीं होता रहता है. जब कभी गैलेक्सी का युग्म एक दूसरे के गुरुत्व के प्रभाव में आता है तो बहुत सारे तारे अपने ब्लैक होल के पास चले जाते हैं और फिर ब्लैक होल के गुरुत्व के कारण वे टूट कर उसके द्वारा निगल लिए जाते हैं. शोधकर्ताओं का मानना है कि ऐसा उन्हें गैलेक्सी में होता है जिनके ब्लैक होल का भार अरबों सूर्य के बराबर होता है. हो सकता है कि पहले मिल्की वे के साथ भी ऐसा ही हुआ हो.

कितनी ज्यादा भूख

तारों की निगलने की प्रक्रिया या तो धीमी हो सकती है या फिर तेज. इस अध्ययन में शोधकर्ताओं ने नजदीकी से ब्रह्माण्ड के 5000 तेजी से बढ़ते ब्लैक होल करीब से इस प्रक्रिया को समझने की कोशिश की और पाया कि जिन ब्लैक होल की भूख ज्यादा होती है वे हर सेकेंड में पृथ्वी के भार जितना पदार्थ निगल लेते हैं बल्कि साल 2018 में उन्होंने तो यह तक देखा कि एक ब्लैक होल ने तो एक सूर्य ही 48 घंटे में निगल लिया था.

ब्लैकहोल (Black Hole) की चक्रिकाओ के टिमटिमाहट में एक खास तरह का पैटर्न होता है जो उनकी गति पर निर्भर करता है. (प्रतीकात्मक तस्वीर: shutterstock)

पृथ्वी पर स्थित टेलीस्कोप के आंकड़े

शोधकर्ताओं ने हवाई में नासा के एटलस टेलीस्कोप के आंकड़ों का उपयोग किया जो पूरे आसमान का हर रात का क्षुद्रग्रहों के अवलोकन के लिए निगरानी करता है. इससे शोधकर्ताओं को भुखे ब्लैकहोल की चमक के आंकड़े मिल सके. पांच साल तक ऐसे ब्लैक होल के आंकड़ों के जरिए उन्होंने इन ब्लैक होल की चमक के बदलावों का अध्ययन किया और पाया कि टिमटिमाहट से उन्हें चक्रिकाओं के बारे में बहुत कुछ पता चल सकता है.

1998 में एक थ्योरी दी गई थी कि चुम्बकीय क्षेत्र की वजह से चक्रिका में अस्थिरता या हो उथल पुथल सकती है. ऐसे में चक्रिका के घूमने के दौरान वह टिमटिमा सकती है. जिसमें बड़ी डिस्क धीमे और छोटी डिस्क तेजी से टिमटिमानी चाहिए. लेकिन शोधकर्ताओं यह भी पाया कि चमक में बदलाव भी एक से नहीं बल्कि बहुत ही असामान्य थे. लेकिन जब उन्होंने चक्रिका की गति के मुताबित देखा तो उन्हें पैटर्न दिखने लगे. उन्होंने पाया कि उन्हें चक्रिकाओं में असामान्य अंतर इसलिए दिख रहा था कि वे अलग-अलग तरह से चक्रिकाओं को देख रहे थे.