Charles Darwin Death Anniversary: वैज्ञानिक जिसने बदल कर रख दी पूरी दुनिया

चार्ल्स डार्विन (Charles Darwin) वह वैज्ञानिक थे जिनके विकासवाद के सिद्धांत ने जीवविज्ञान और उससे संबंधित विषयों में क्रांतिकारी बदलाव लाकर पूरे विज्ञान जगत में हलचल मचा दी थी. उनकी 25 सालों की मेहनत ने वैज्ञानिकों की सोच को बदल दिया था और जीवविज्ञानयों को एक दिशा प्रदान की थी. उन्हें मानव इतिहास का सबसे प्रभावशाली व्यक्ति माना जाता है. उनका अधिकांश योगदान उनके विकासवाद की किताब ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशिस (On the Origin of The species) के जरिए रहा. 19 अप्रैल को उनकी पुण्यतिथि पर हम यही जानने का प्रयास करेंगे कि डारविन ने किस तरह से वैज्ञानिक जगत के साथ साथ दुनिया और समाज को प्रभावित किया.

पसंद नहीं थी औपचारिक शिक्षा

चार्ल्स डार्विन का जन्म 12 फरवरी 1809 को इंग्लैंड के श्रोपशायर के श्रुएसबरी के एक सम्पन्न परिवार में हुआ था. डार्विन को परंपरागत पढ़ाई में कभी दिलचस्पी नहीं रही. वे अपने डॉक्टर पिता के सहायक रहे और उन्होंने भूगर्भविज्ञान भी पढ़ा. प्रकृति विज्ञान में उनकी रुचि धीरे धीरे ही विकसित हुई जो बहुत गहरी होती चली गई. 22 साल की उम्र में उन्हें बीगल नाम के जहाज से दुनिया घूमने का मौका मिला.

फिर शुरू हुआ लंबे अध्ययन का सिलसिला

लेकिन इस यात्रा के बाद डार्विन को पता था उनका अध्ययन काफी नहीं हैं वे इसे गहराई तक ले जाकर इसे व्यवस्थित रूप देना चाहते थे. पहले डार्विन ने अपनी नोटबुक से काम चलाया फिर से भी व्यवस्थित किया और शोधपत्र प्रकाशित करना शुरू कर दिए. धीरे धीरे डार्विन के काम का समय बढ़ता गया जिसका उनकी सेहत पर भी असर हुआ.

चार्ल्स डार्विन (Charles Darwin) ने ही विभिन्न जीवों में विविधता और समानता के कारणों को जानने का प्रयास किया था. (प्रतीकात्मक तस्वीर: shutterstock)

20 साल की मेहनत किताब में

डार्विन का शोधकार्य और उनकी पड़तालों और अध्ययन कोव्यवस्थित करने काम सालों तक चलता रहा उन्होंने अपने विचार और पड़ताल के नतीजे द ओरिजन ऑफ स्पीसीज में प्रकाशित किए. लेकिन इसमें उन्हें 20 साल का समय लग गया. इस किताब के प्रकाशन से पहले वे आशंकित थे कि इस पर लोगों की प्रतिक्रिया क्या होगी.

वैज्ञानिकों से लेकर चर्च तक सभी

डार्विन की किताब को बढ़िया रिस्पॉन्स मिला. सभी की दिलचस्पी जगी इसमें ईश्वरवादी लोग भी शामिल थे जो डार्विन के सिद्धांत से सहमत होने को तैयार नहीं थे. कई आलोचक भी पैदा हुए. वहीं चर्च की मिली जुली प्रतिक्रिया थी क्योंकि डार्विन ने सीधे तौर ईश्वर की सत्ता को चुनौती ही नहीं दी थी. कुछ लोगों ने प्राकृतिक चयन को ईश्वर का हथियार तक करार दिया. लेकिन डार्विन ने एक तरह से सभी को प्रभावित किया.

चार्ल्स डार्विन (Charles Darwin) के सिद्धांतों से कोई भी प्रभावित हुए बिना नहीं रहा. (प्रतीकात्मक तस्वीर: shutterstock)

प्रकृति, धर्म और विज्ञान

डार्विन का सबसे बड़ा योगदान यही था कि उन्होंने धर्म और विज्ञान की भूमिकाओं पर लोगों को फिर से विचार करने पर मजबूर किया. उनकी खोजों और सिद्धांतों ने बहुत सारी बातों को धर्म के दायरे से निकाल कर विज्ञान में ला दिया. इसमें प्रकृति का विज्ञान के करीब आ जाना सबसे बड़ी उपलब्धि थी.

हैरानी की बात है कि जब डार्विन 1882 तक दुनिया में थे तब तक अनुवांशिकी, जीन, डीएनए, जैसे शब्द ही नहीं आए थे. आज जब विज्ञान इतना निकल गया है तो जीवविज्ञान डार्विन के बिना अधूरा ही है डार्विन को खारिज करने के कुछ प्रयास भी हुए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका. डार्विन के सिद्धांत आधारभूत सिद्धांत हो गए हैं. लेकिन उनकी खोज के तरीके युवा वैज्ञानिकों के लिए दिशा निर्देशों की तरह काम करते हैं.