चीन के चंद्रमा पर बनने वाले बेस को मिलेगी परमाणु ऊर्जा

हाल ही में नासा के आर्टिमिस अभियान (Atremis Mission of NASA) का प्रथम चरण के सफल प्रक्षेपण के अब चंद्रमा पर इंसान के बसने के बातें होने लगी हैं. नासा का कहना है कि इस दशक के अंत तक वहां वैज्ञानिकों के लिए आवास तैयार हो जाएंगे और वे वहां रह कर काम करने लगेंगे. लेकिन इस बीच चीन भी चंद्रमा (China for Moon) पर जाने की तैयारी कर रहा है. अब चीन एक नया न्यूक्लिर सिस्टम (Nuclear System for Moon) तैयार करा रहा है जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर बनाया जाएगा. यह जानकारी ऐसे समय पर आई है जब आर्टिमिस अभियान का ओरियॉन यान चंद्रमा के पास पहुंचने वाला है.

रूस के सहयोग से बन रहा है यह स्टेशन

चीन के साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के रीपोर्ट के मुताबिक चाइनीज लूनार एक्प्लोरेसन प्रोग्राम के मुख्य डिजाइनर वू वेइरन ने चीन के सीसीटीवी प्रसारण में यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि यह नया तंत्र चंद्रमा पर स्टेशन की उच्च ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा. यह स्टेशन चीन के नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन और रूसी स्पेस एजेंसी रोसकोसमोस के साथ विकसित कर रहे हैं और यह साल 2028 तक पूरा हो जाएगा

कैसा होगा चीन का स्टेशन

इस स्टेशन की मूल अधोसंरचना में एक लैंडर, एक हॉपर, एक ऑर्बिटर और एक रोवर होगा. एक बार निर्माण कार्य पूरा होने नाभकीय तंत्र उपयोग वहां के यंत्रों को चलाने के लिए उपयोग में लाया जाएगा. इसके साथ इस ऊर्जा क उपयोग चंद्रमा की सतह से पानी निकालने और वहां के यात्रियों के लिए ऑक्सीजन का उत्पादन करने के लिए भी किया जाएगा.

रोवर और हॉपर

चीनी विशेषज्ञ ने इस परमाणु ऊर्जा केंद्र की विस्तार से जानकारी नहीं दी लेकिन पिछली रिपोर्ट ने खुलासा किया है कि यह तंत्र एक मेगावाट की बिजली का उत्पादन कर सकेगा, लेकिन वू ने बताया कि स्टेशन मे बड़े रोवर स्थापित किए जाएंगे जिनका परिवहन के लिए उपयोग किया जाएगा. इसके अलाव हॉपर अगली पीढ़ी के वाहन होंगे जो क्रेटर में से निकल कर पानी की तलाश करने का काम करेंगे.