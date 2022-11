ग्लेशियर में जमी धूल में हैं जलवायु परिवर्तन के रिकॉर्ड

पृथ्वी और उसकी जलवायु के इतिहास (History of Climate) के बारे में वैज्ञानिक चट्टानों में जमा हुए अवसादों का अध्ययन करते हैं. इन अवसादों में पुराने समय की धूल भी शामिल होती हैं जिससे कुछ जानकारी हासिल हो सकती है. लेकिन क्या वाकई धूल जलवायु से प्रभावित (Effects of dust on Climate) होती है और जलवायु का धूल पर असर होता है. यह जानने के लिए नए शोध में वैज्ञानिकों ने ग्लेशियरों में बर्फ में जमी धूल (Dust of the Glacier Ice) के अध्ययन किया है. इस धूल का उपयोग पृथ्वी की जलवायु में हुए बदलावों को समझने और भविष्य के बदलावों को जानने के लिए भी किया था.

इतिहास का दस्तावेजीकरण

ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी के शोधकर्ता ग्लेशियर की बर्फ में फंसी धूल का उपयोग पृथ्वी की जलवायु के इतिहास में हुए बदलाव का दस्तावेजीकरण किया जिससे भविष्य में होने वाले जलवायु बदलावों का अनुमान लगाया जा सके. बर्फ के अंतर्भाग बहुत अच्छे से संरक्षित हो जाते हैं जिससे पृथ्वी के पुरातन जलवायु तंत्र की विस्तृत जानकारी मिलती है.

प्राकृतिक टाइम कैप्सूलइस लिहाज से इन बर्फ के अंतर्भागों को प्राकृतिक टाइम कैप्सूल कहा जा सकता है, लेकिन इससे वैज्ञानिकों को यह तस्वीर बनाने में मदद कि पहले के समय में दुनिया कैसे दिखाई देती थी. इससे वे धूल के जमने के समय की सौर, ज्वालामुखी और जैविक गतिविधि, ग्रीनहाउस गैस की मात्रा के स्तर जैसे कई पहलुओं को भी समझ सकते हैं.

तिब्बत के उत्तर पश्चिम इलाके

इस शोध में शोधकर्ताओं ने उत्तरपश्चिमी तिब्बत में गुलिया आइस कैप से जमा किए गए नमूनों का अध्ययन किया. तिब्बत उत्तरी गोलार्द्ध के सबसे बड़े वायुमंडलीय धूल के स्रोत के इलाके के रूप में प्रसिद्ध है. इस इलाके में चलने वाली पश्चिमी हवाएं पूर्वी एशिया के बड़े शहरों तक धूल ले जाती हैं. साल 2021 में चीन ने इस दशक का सबसे बड़ी धूल की आंधी का अनुभव किया था जिससे जलवायु परिवर्तन के प्रभावों पर चिंता बढ़ रही है.

बर्फबारी के दौरान हिम के साथ धूल ग्लेशियर में बर्फ के अंदरूनी हिस्सों में जम जाती है. (प्रतीकात्मक तस्वीर: Pixabay)

क्रायोडस्ट- खास तरह की धूल

इस आंधी ने पूरे शहर को बुरी तरह से प्रभावित किया था. शोधकर्ताओं ने टीम ने धूल के उन कणों का अध्ययन किया जो पुरातन बर्फ में कैद हो गए थे. इसे इस अध्ययन के सहलेखक एमली बोउडोन क्रायोडस्ट कहती हैं. उन्होंने बताया कि बर्फ के जरिए इस तरह की धूल की संरचना को देखने से पृथ्वी की पर्यावरणीय स्थितियों की काफी जानकारी मिल सकती है.

क्या-क्या मिलती है जानकारी

जब भी इलाके में हिमपात होता है तब वायुमंडल में मौजूद धूल के कण बर्फ के साथ ग्लेशियर में जमकर कैद हो जाते हैं जिसमें उसके बाद से सदियों तक बदलाव नहीं आता है. इस धूल का अध्ययन कर हम यह जान सकते हैं कि क्या जब यह बर्फ जमी थी तब सूखा दौर था या फिर नम मौसम का दौर था. सके लिए हम यह भी जानने का प्रयास करते हैं कि धूल मूल रूस के कहां से आई होगी और उससे वायुमंडलीय प्रभावों की जानकारी भी निकाली जा सकती है.

तिब्बत के ग्लेशियर (Glacier) की बर्फ के अंदर की धूल ही मध्य एशिया के धूल की आंधी के चक्र के इतिहास की जानकारी दे सकते हैं. (प्रतीकात्मक तस्वीर: shutterstock)

वायुमंडल में प्रतिक्रियाओं की शृंखला

अध्ययन की पड़ताल दर्शाती हैं कि धूल की संरचना में एक ही ग्लेशियर के अंदर ही विविधता देखने को मिल सकती है. इससे पता चलता है कि धूल का एक संपूर्ण रिकॉर्ड वैज्ञानिकों को बहुत ज्यादा जानकारी दे सकता है. धूल तेज हवाओं के कारण हवा में ऊपर उठने लगती है जिससे वायुमंडल में प्रतिक्रियाओं की शृंखला शुरू हो जाती है. जिससे मानव स्वास्थ्य, समुद्री जैवरसायन, और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन प्रभावित होता है.

ये सूक्ष्मकण अपने आसपास के वायुमंडल को कैसे प्रभावित करते हैं यह उनके आकार, आकृति, और रासायनिक संयोजन पर निर्भर करता है. इसके लिए शोधकर्ताओं को बहुत सारे आंकड़ों यानि बहुत सारे बहुत सारी बर्फ की जरूरत थी. वैज्ञानिकों के पास यह पहचान करने के ले पर्याप्त आंकड़े नहीं थे कि मध्य एशिया के रेगिस्तान की धूल कैसे लंबी दूरी का सफर तय करती है और समय के साथ बदलती है. मध्य एशिया के इस धूल चक्र के लंबी समय के प्रभाव को समझने में तिब्बत की बर्फ के अंतर्भागों से धूल के रिकॉर्ड का अध्ययन ही उपयोगी हो सकता है.