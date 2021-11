जलवायु परिवर्तन: 2030 तक पानी में समा सकते हैं मुंबई-कोलकाता के ये इलाके

Due to Climate Change These Indian Cities Could Be Underwater: तमाम कोशिशों के बावजूद दुनिया में जलवायु परिवर्तन की समस्या गंभीर होती जा रही है. धरती का तापमान बढ़ रहा है और ग्लेशियर पिघल रहे हैं. ऐसे में अलगे कुछ ही दशक के भीतर दुनिया के कई अहम शहर पानी में समा जाएं तो इसमें किसी को आश्चर्य नहीं करना चाहिए. यह भारत के लिए भी खतरे का संकेत है. एक रिपोर्ट के मुताबिक केवल 9 सालों के भीतर मुंबई, कोलकाता सहित देश के कई तटीय शहरों के इलाके समंदर के टाइड लेवल के नीचे आ सकते हैं.