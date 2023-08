Coronavirus scare : कोविड कहीं फिर से दुनिया में तो दस्‍तक नहीं दे रहा, अमेरिका और ब्रिटेन सहित कुछ देशों में कोरोनावायरस के सामने आए मामलों (Corona cases in US and Britain) ने एक बार फिर लोगों की चिंता बढ़ा दी है. अमेरिका के सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के ताजा आंकड़ों के अनुसार 12 अगस्त को समाप्त दो सप्ताह की अवधि में अस्पताल में भर्ती होने की संख्या में 24% का इजाफा दे गया है.

दो से ढाई वर्षों तक दुनिया में खौफ का पर्याय बने रहे कोविड का असर हाल के समय में अमेरिका में प्रीस्‍कूल्‍स, समर कैंप्‍स और ऑफिसों में देखा गया है. ब्रिटेन की बात करें तो यहां कोविड केस, एक माह में करीब दोगुने हुए हैं. ब्रिटिश सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार, यहां 11 अगस्‍त को कोविड केसों की संख्‍या 875 के आसपास दर्ज की गई जो एक माह पहले 449 थी. डेली मेल की रिपोर्ट के अनुसार, ब्रिटेन में अस्‍पताल में मरीजों के भर्ती होने की संख्या बढ़ी है जो पतझड़ शुरू होने के पहले कोविड की एक और लहर का खौफ पैदा कर रही है. वैसे भी इस समय में स्‍वास्‍थ्‍य सेवाओं पर दबाव बढ़ जाता है.

विश्‍व स्‍वास्‍थ संगठन (WHO) के एक शीर्ष अधिकारी के अनुसार अमेरिका और ब्रिटेन के अलावा साउथ अफ्रीका, स्विट्जरलैंड, इजरायल और डेनमार्क में भी BA.2.86 नाम के अत्‍यधिक उत्‍प्रवर्तित (Highly mutated) कोविड-19 वेरिएंट (Covid-19 Variant) पाया गया है. इसे पहली बार 24 जुलाई को डेनमार्क में पाया गया था जब एक पेशेंट के गंभीर रूप से बीमार होने के जोखिम के बाद जीनोम सीक्‍वेसिंग की गई थी.उसके बाद से यह कोविड का संकेत दे रहे अन्‍य रोगियों, एयरपोर्ट पर नियमित जांच और कुछ देशों में अपशिष्‍ट (wastewater)जल के नमूनों में पाया गया है.

सवाल : इन देशों में कोविड के किस वेरिएंट के मामले फिलहाल नजर आए हैं?

जवाब : अमेरिका में EG.5 प्रमुख कोविड वेरिएंट है.वहीं, FL.1.5.1 वेरिएंट अमेरिका में वेरिंएट के तौर पर दूसरे स्थान पर है. EG.5 और FL.1.5.1 दोनों XBB वेरिएंट के सबवेरिएंट हैं. F456L नामक म्यूटेशन के कारण ये अन्य दूसरे वायरस वेरिएंट की तुलना में ज्‍यादा संक्रमण का कारण बनते हैं.समाचार एजेंसी पीटीआई ने इंग्लैंड में स्वास्थ्य अधिकारियों के हवाले से बताया कि वेरिएंट ईजी.5.1 को Eris कहा जा रहा है और इसे पहली बार पिछले महीने UK में डिटेक्ट किया गया था और अब यह देश में तेजी से फैल रहा है.इसके अलावा BA.2.86 वेरिएंट भी छोटे पैमाने पर संक्रमण का कारण बन रहा है. हालांकि, बड़ी संख्या में म्यूटेशन के कारण यह अत्यधिक जोखिम भरा वेरिएंट साबित हो सकता है.

सवाल : कोविड के ज्‍यादातर नए मामलों में किस तरह के लक्षण पाए गए?

जवाब: Eris कोविड के ओमिक्रॉन वैरिएंट का एक स्ट्रेन है.एक स्‍टडी के अनुसार, ओमिक्रॉन के पांच सबसे आम लक्षण हैं, इसमें नाक का बहना,सिर दर्द, थकान, छींक आना और लंबे समय तक गला खराब रहना शामिल है. अधिकांश बीमारों को सर्दी या फ्लू जैसे हल्के लक्षणों का अनुभव हो रहा है. राहत की बात यह है कि ताजा मामलों में लोगो की मौतें की संख्‍या कम है.

सवाल : क्‍या कोविड के नए मामलों का पता लगाने के लिए पर्याप्‍त टेस्टिंग हो रही है?

जवाब : नहीं. अमेरिका और ब्रिटेन अब सामूहिक रूप से उतनी टेस्टिंग नहीं कर रहे जिस तरह महामारी फैलने के दौरान 2020-2021 के दौरान कर रहे थे. मई 2022 में ब्रिटेन में फ्री मुफ्त सामुदायिक सामूहिक परीक्षण (Free community mass testing) को खत्‍म कर दिया गया है. अमेरिका में भी लोग लगातार टेस्टिंग, मास्क पहनने और क्‍वारंटीन होने को लेकर गंभीरता नहीं दिखा रहे. आम अमेरिकी अब यह महसूस कर रहे है कि वे कोविड के दौर से आगे बढ़ चुके हैं लेकिन मौजूदा लहर उन्‍हें इस बात की याद दिला रही है कि उनकी नई दुनिया, वायरस के बगैर नहीं है.

अमेरिका के शहरों में अभी भी कोविड सावधानियों का पालन करने की सूचनाएं नजर आती हैं लेकिन कोई इसकी परवाह नहीं कर रहा. रिटेल स्‍टोर्स में मास्‍क पहनने का आग्रह किया है लेकिन कोई इन्‍हें पहने नजर नहीं आ रहा. छह गज की दूरी बनाए रखने के पुराने स्‍टीकरों को भी लोग अनदेखा कर रहे हैं.कुछ शहरों में स्‍टोर्स कभी-कभी फ्री कोविड टेस्टिंग का ऐलान करते हैं लेकिन गिनती के लोग ही ‘टेस्‍ट’ के लिए पहुंच रहे.

सवाल : क्‍या एशिया के देशों में भी कोरोना के नए मामले सामने आए हैं?

जवाब: थाईलैंड में इसी माह अपशिष्‍ट जल के सैंपल एनालिसिस में कोविड वेरिएंट BA.2.86 का पता लगाया है. यह वेरिएंट का म्‍यूटेशन काफी तेजी से होता है यानी यह काफी जल्‍द अपना स्‍वरूप बदल सकता है. जापान की फिजीशयन साइंटिस्‍ट डॉक्‍टर लेशान वानिगामा के अनुसार, यह सैंपल बैंकॉक के विभिन्‍न स्‍थानों से कलेक्‍ट किएि गए थे.एशियाई देशों में पिछले एक माह में कोविड के सबसे अधिक केस थाईलैंड (1366) में रिपोर्ट हुए हैं.

सवाल : नए वेरिएंट से क्‍या भारत में कोविड की नई लहर आने का खतरा है?

जवाब: इसकी आशंका नहीं के बराबर है. इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि भारत, वैक्‍सीन के जरिये अपने यहां ज्‍यादातर आबादी को कोविड से बचाव का ‘सुरक्षा कवच’ पहना चुका है. भारत में अब तक, EG.5.1 वैरिएंट का केवल एक मामला दर्ज किया गया है जिसकी पहचान मई 2023 में पुणे में हुई थी. इसके बाद जून और जुलाई में कोरोना के मामलों में कोई इजाफा नहीं देखा गया लगता यही है कि यह सब वेरिएंट भारत में असर नहीं दिखा पा रहा.फिलहाल चिंता नहीं के बराबर है हालांकि सार्वजनिक स्‍थानों में जरूरी सावधानी का पालन करने में कोई हर्ज नहीं है.