Earth: कहीं कम तो कहीं ज्याादा क्यों हो रही नाइट्रोजन की मात्रा

पृथ्वी के वायुमंडल (Atmosphere of Earth) में 78 प्रतिशत नाइट्रोजन (Nitrogen) है. यह गैस आमतौर पर प्रतिक्रिया नहीं करती है. हम इंसान जो हवा सांस के रूप में शरीर के अंदर लेते हैं उसमें नाइट्रोजन भी होती है. लेकिन नाइट्रोजन समृद्ध संसार में उसकी अधिकता या कमी (Too Much and too little Nitrogen) से भी नुकसान हो सकता है. यह एक बहुत बड़ा सवाल है. लेकिन बहु संस्थानिक शोध में लगी टीम ने पाया है कि नाइट्रोजन समृद्ध दुनिया में नाइट्रोजन की कमी हो रही है. कई जगहों पर ज्यादा नाइट्रोजन जमा होने लगा है और तो दूसरी तरफ कई जैविक प्रक्रियाओं में भी नाइट्रोजन की कमी के कारण उसकी मांग बहुत बढ़ गई है

कम या अधिक भी हो जाती है नाइट्रोजन

20वीं सदी के मध्य से ही कई शोध में इस बात की पड़ताल की गई है कि धरती और पानी के पारिस्थितिकी तंत्र में अधिक या फिर कम नाइट्रोजन के होने के क्या क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं. इस संबंध में नए प्रमाण संकेत दे रहे हैं क दुनिया में नाइट्रोजन की मौजूदगी को लेकर दो तरह के अनुभव एक साथ हो रहे हैं.

कम और ज्यादा दोनों स्थितियां

इस अध्ययन में शोधकर्ताओं ने यह भी बताया है कि कम होती नाइट्रोजन के क्या कारण हैं और यह पारिस्थितिकी कार्यों को कैसे प्रभाव कर रहा है. इस अध्ययन के प्रमुख लेखक और नेशनल सोशियो-एन्वायर्नमेंटल सिंथेसिसि सेंटर के पोस्ट डॉक्टोरल स्कॉलर रेचल मैसन ने बताया कि पृथ्वी पर एक ही समय में दोनों बहुत ज्यादा और बहुत कम नाइट्रोजदन की स्थितियां मौजूद हैं.

नाइट्रोजन की अधिकता से कई झीलों (lakes) में सुपोषण की समस्या आने लगी है. (प्रतीकात्मक तस्वीर: shutterstock)

क्या होता है ज्यादा नाइट्रोजन से

पिछली एक सदी में इंसानों ने औद्यौगिक और कृषि गतिविधियों के जरिए मानवजनित क्रियाओं से नाइट्रोजन का उत्सर्जन दोगुने सी भी ज्यादा कर दिया है. ये नाइट्रोजन नालों, झीलों, समुद्रतटीय पानी, आदि में जमा हो रहा है जिससे सुपोषण, कम ऑक्सीजन वाले मृत इलाके और शैवाल प्रस्फुटन जैसी घटनाओं में इजाफा होता जा रहा है.

कमी भी हो रही है नाइट्रोजन की

अत्याधिक नाइट्रोजन के इस नकारात्मक प्रभाव के कारण ही वैज्ञानिक नाइट्रोजन को एक प्रदूषकतौर पर देखने लगे हैं. दूसरी तरफ यह भी सच है कि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने से और वैश्विक बदलावों के कारण पौधो और सूक्ष्म जीवों को अब ज्यादा नाइट्रोजन की जरूरत है या फिर उन्हें पर्याप्त नाइट्रोजन नहीं मिल रही है.

नाइट्रोजन की कमी से पौधों (Plants) में पोषक तत्वों की आपूर्ति धीमी हो गई है. (प्रतीकात्मक तस्वीर: shutterstock)

पेड़ पौधों पर सीधा असर भी

शोधकर्ताओं ने दर्शाया है कि नाइट्रोजन की उपलब्धता कई जगह कम हो रही है जिसका असर पौधों की वृद्धि पर सीधे तौर पर पड़ा है. इस अध्ययन के सहलेखक पीटर ग्रॉफमैन का कहना है कि ये नतीजे सुझाते हैं कि कि दुनिया किसी तरह से जटिल और चौंकाने वाले तरीको से बदल रही है. इससे केंद्रित प्रयास से जमा किए गए आंकड़ों की अहमियत का भी पता चला है जिससे पारिस्थितिकी तंत्र, और मानव स्वास्थ्य पर इन बदलावों के प्रभावों को समझने में भी मदद मिल जाती है.

शोधकर्ताओं ने पाया कि नाइट्रोजन की कमी से कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर इजाफा हुआ जिससे पौधों को ज्यादा CO2 मिली लेकिन उनमें नाइट्रोजन की प्रक्रियाओं का संतुलन गड़बड़ा गया और कई जानवरों में भी नाइट्रोजन की कमी के संकेत दिखाई देने लगे हैं. ऐसे में नाइट्रोजन के चक्र का बहाव धीमा हो गया. पूरे पारिस्थितिकी तंत्र और खाद्य जाल का पोषण प्रभावित होने लगा है. भविष्य में ये आंकड़े नाइट्रोजन चक्र के संतुलन बनाने के लिए उपयोगी हो सकते हैं.