पृथ्वी की क्रोड़ से हुए रिसाव ने बताया पृथ्वी का इतिहास

पृथ्वी का विकास (Evolution of Earth) और इतिहास जानना हमारे वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ी प्राथमिकता रहा है. इसके लिए वे पृथ्वी के आंतरिक भागों (Internal Parts of Earth) के बारे में जानकारी हासिल करने तरीकों पर काम करते रहते हैं. अरबों साल का सफर तय कर पृथ्वी में आज जीवन की विविधता विकसित हो चुकी है, लेकिन हमारे वैज्ञानिक इसके निर्माण की गुत्थियां नहीं सुलझा सकते हैं. अब पृथ्वी के क्रोड़ (Core of Earth) से हो रहे रिसाव से वैज्ञानिकों को ऐसे संकेत मिल रहे हैं जिससे उन्हें पृथ्वी की निर्माणकाल की जानकारी मिल सकती है.

हीलियम 3 का रिसाव

वैज्ञानिकों ने हीलियाम गैस का बहुत कम पाया जाना वाला आइसोटोप हीलियम 3 पृथ्वी के क्रोड़ से रिसता हुआ पाया है. यह पुरातन गैस बिग बैंग के थोड़ी ही देर के बाद बनी थी जिसे उस सौर नेबुला ने पकड़ लिया था जिससे पृथ्वी का निर्माण हुआ था. वैज्ञानिक अब यह आंकलन कर रहे हैं कि पहले पृथ्वी की मध्य परत मेंटल में पाई जाने वाली यह गैस कितनी मात्रा में रिस रही है

एक बड़े भंडार की संभावना

पृथ्वी के क्रोड़ सी हीलियम 3 का आना दर्शाता है कि पृथ्वी में इस तत्व के बड़े भंडार मौजूद हैं. लेकिन अभी तक इसकी स्थिति और प्रचुरता के बारे में अनिश्चितता बनी हुई थी. हीलियम -3 ट्रीटियम के रेडियोएक्टिव विखंडन जैसी कुछ प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा भी पैदा की जा सकती है. लकिन यह मुख्यतः नेबुला में ही बनता है.

निर्माण के समय ही आ गई होगी गैस

यह अध्ययन एजीयू जियोकैमिस्ट्री जियोफिजिक्स और जियो सिस्टम्स जर्नल में प्रकाशित हुआ है. इसमें बताया गया है कि पृथ्वी के निर्माण और विकास के दौरान वाष्पशील अदलाबदली के दौरान धातु के क्रोड़ में यह रिसाव वाले भंडार के तौर पर जमा हो गई जिससे पूरी पृथ्वी को हीलियम-3 की आपूर्ति होती है.