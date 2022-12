पृथ्वी के क्रोड़ में हो सकती है बहुत ज्यादा ऑक्सीजन, नए शोध ने पता लगाया कैसे

पृथ्वी के क्रोड़ (Core of the Earth) की जानकारी हासिल करना बहुत ही मुश्किल काम है. अभी तक वैज्ञानिक पृथ्वी के अंदर केवल 12 किलोमीटर की गहराई तक ही जा सके हैं जबकि पृथ्वी का केंद्र ही 6378 किलोमीटर नीचे तक है. ऐसे में वे पृथ्वी की आंतरिक संरचना (Internal Structure of Earth) के बारे मे जानने के लिए केवल भूकंपीय तरंगों का सहारा ले पाते हैं. अब तक वे ये तो जान चुके हैं कि पृथ्वी के क्रोड़ में लोहा और निकल है, लेकिन ऑक्सीजन की उपस्थिति (Presence of Oxygen in Core) के बारे में कुछ स्पष्ट नहीं पता था. नए अध्ययन में वैज्ञानिकों ने पाया कि क्रोड़ में बहुत सारी मात्रा में ऑक्सीजन हो सकती है.

बहुत अलग होते हैं अंदर का हालात

पृथ्वी के क्रोड़ के हालात में ऑक्सीजन की उपस्थिति का पता लगाना आसान काम नहीं है क्यों कि वहां पृथ्वी की पर्पटी, वायुमंडल या फिर महासागरों की तुलना में हालात बहुत ही ज्यादा अलग हैं और वैसी परिस्थिति हमारे वैज्ञानिकों के लिए सतह पर पैदा करना भी बहुत मुश्किल काम है. लेकिन नए शोध में वैज्ञानिकों ने ऐसे हालात पैदा किए हैं जिसमें पृथ्वी के क्रोड़ की तरह ही अति उच्च तापमान और दबाव वाले हालात पैदा कर पता लगा है कि वहां ऑक्सीजन किन स्थितियों में स्थिर रह सकती है.

कितने तापमान और दबाव का किया प्रयोग

सेंटर फॉर हाई प्रेशर साइंस एंड टेक्नोलॉजी एडवांस्ड रिसर्च (HPSTAR) के डॉ जिन लियु और कोलंबिया यूनिवर्सी के डॉ यांग सुन की अगुआई में वैज्ञानिकों ने खुलासा किया है कि लोहा और आयरन ऑक्साइड की मिश्रधातु 2700 डिग्री सेल्सियस के उच्च तापमान और करीब 300 गीगा पास्कल वाले उच्च दबाव में भी स्थिर रहते हैं.

ठोस आंतरिक क्रोड़ में ऑक्सीजन

द इनोवेशनल जर्नल में प्रकाशित इन नतीजों ने यह साबित किया है कि ऑक्सीजन पृथ्वी के ठोस आंतरिक क्रोड़ में मौजूद हो सकती है. इससे वैज्ञानिकों को पृथ्वी के विकासक्रम के इतिहास में क्रोड़ के विकास और निर्माण प्रक्रिया के बारे में और ज्यादा बेहतर तरह से समझने में मदद मिलेगी. पृथ्वी की आंतरिक क्रोड़ पृथ्वी की सतह से 5100 किलोमीटर से 7368 किलोमीटर की गहराई तक है.

पृथ्वी (Earth) की आंतरिक संरचना के बारे में केवल भूकंपीय तरंगों से ही पता चल पाया है. (प्रतीकात्मक तस्वीर: shutterstock)

अंदरूनी क्रोड़ के हालात

पृथ्वी के अंदरूनी क्रोड़ को ठोस माना जाता है, लेकिन यह भी सच ही है कि यह ग्रह की सबसे रहस्यमयी जगहों में से एक हैं. यहां चरम तापमान और चरम दबाव की स्थितियां होती हैं. यहां दबाव 30 लाख वायुमंडलीय दाब होता है और तापमान सूर्य की सतह के जितना करीब 5726 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा होता है. वैज्ञानिकों को इसके घनत्व और रासायनिक संरचना के बारे में केवल भूकंपीय तरंगों के अध्ययन से पता चलता है.

कई हलके तत्व हो सकते हैं

फिलहाल यह माना जाता है कि पृथ्वी की आंतरिक क्रोड़ में कुछ हलके तत्व होते हैं लेकिन वे किस तरह के हैं और कितने है यह अभी तक सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है. खगोलीय रसायन और भूरसायन प्रमाण सुझाते हैं कि आंतरिक क्रोड़ में सल्फर, सिलिकॉन, कार्बन और हाइड्रोजन होने चाहिए. प्रयोग और गणनाओं से इस बात की भी पुष्टि हुई है कि चरम दाब और तापमान के चलते ये तत्व शुद्ध लोहे से मिलकर कई तरह की लौह मिश्रधातु बनाए हुए हैं.

इस शोध में वैज्ञानिक पृथ्वी (Earth) के क्रोड़ के जैसे उच्च दाब और तापमान जैसी स्थिति पैदा करने में सफल रहे थे. (प्रतीकात्मक तस्वीर: shutterstock)

ऑक्सीजन का सवाल

लेकिन अभी तक इन हलके तत्वों में ऑक्सीजन को शामिल नहीं किया गया था. इसकी वजह यही है कि सतह पर कभी भी लोहे और ऑक्सीजन की मिश्रधातुएं नहीं मिली हैं. ना ही ऐसा कुछ मेंटल में होने के किसी तरहके संकेत मिले हैं. ऑक्सीजन बहुत से पदार्थों में ऑक्साइड के तौर पर ज्यादा पाया जाता रहा है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं. तो क्या पृथ्वी की क्रोड़ बिना ऑक्सीजन के है. इसी का जवाब पाने के लिए वैज्ञानिको ने इस अध्ययन में सैद्धांतिकगणनाओं के साथ कई प्रयोग की शृंखला चलाई.

शोधकर्ताओं ने दो हीरों को उच्च ऊर्जा लेजर बीम से गर्म किया और पाया कि 220-260 गीगा पास्कल के दाब और 2700 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर लोहे और आयरन ऑक्सॉइड के बीच रासायनिक प्रतिक्रिया हुई. उन्होंने पाया कि ऐसे बहुत ज्यादा दाब और तापमान में लौह समृद्ध लोह-ऑक्सीजन मिश्रधातु बनती है जिसमें लोहे के बीच में ऑक्सीजन की परतें होती है जो मिश्रधातु को एक स्थिरता प्रदान करती हैं.