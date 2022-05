Florence Nightingale B’day: फ्लोरेन्स नाइटिंगेल कैसे बनी ‘द लेडी विद द लैम्प’

फ्लोरेंस नाइटेंगल (Florence Nightingale) ने दुनिया में आधुनिक नर्सिंग (Modern Nursing) को एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया. संयोग की बात है उन्होंने दुनिया को बदलने का काम किया तब भी रूस युद्ध में उलझा हुआ था और आज भी रूस एक युद्ध में उलझा है. नर्सों की प्रशिक्षिका के तौर काम रही फ्लोरेंस नाइटेंगल रात को भी लालटेन लेकर घायल सैनिकों की देखभाल के लिए निकल जाती थीं. जिसके कारण उन्होंने द लेडी विद द लैम्प (The lady with the Lamp) कहा जाने लगा.











