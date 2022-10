गुरुत्व अब भी बदल रहा है पृथ्वी का आकार, तो अब क्या है बदलाव और हाल?

ब्रह्माण्ड में ना तो कोई पिंड स्थिर है और ना ही अपरिवर्तनशील है. लेकिन कई बदलाव इतने धीरे होते हैं कि हम मान लेते हैं कि इसमें तो बदलाव हो ही नहीं रहा है. हमारा सूर्य इसका एक उदाहरण है जो कुछ अरब सालों बाद खत्म हो जाएगा. पृथ्वी की सतह (Surface of the earth)को भी हम बदलते देख रहे हैं और वैज्ञानिकों के अध्ययनों ने भी पर्वत मैदान के साथ साथ महाद्वीपों के आकार बदलाव तक की विस्तृत जानकारी निकाली है. लेकिन नए अध्ययन में यह भी पाया है कि पृथ्वी की आंतरिक गतिविधियां और गुरुत्व (Gravity) उसके आकार (Shape of the Earth) में भी बदलाव ला रही हैं और यह बदलाव अब भी जारी है.

आकार नहीं हुआ है स्थिर

पृथ्वी अन्य ग्रहों की तरह ही गुरुत्व का उत्पाद है. धीरे धीरे एक लंबे समय की प्रक्रिया के तहत धूल और चट्टानें आपस में जुड़ती चली गईं और गुरुत्व बढ़ने से और ज्यादा पदार्थ खिंच कर जुड़ता चला गया जिसके बाद एक गोल सा दिखाने वाला आकार पृथ्वी बना. सामान्यतः ऐसा लगता है कि अब पृथ्वी का आकार स्थिर और स्थायी हो गया है. लेकिन ऐसा नहीं है.

गुरुत्व की भूमिका

आज भी गुरुत्व लगातार हमारे ग्रह को अंदर से आकार देने का काम कर रहा है. ऐसा जितना हम सोच सकते हैं शायद उससे कहीं ज्यादा संवेदनशील तरह से यह प्रक्रिया सतत जारी है. इन अध्ययन में इस बात को रेखांकित किया गया है कि गुरुत्व का पृथ्वी के गहराइयों पर भी प्रभाव पड़ रहा है इसके जरिए पर्पटी के उभरने और गहरे जाने की प्रक्रिया भी प्रभावित हो रही है.

हिमशैल की तरह

इस अध्ययन में शोधकर्ताओं ने एक हिमशैल से जुड़ी बर्फ के भार से पृथ्वी की पर्पटी की तुलना जो ऊपर से दिखाई तो नहीं देता है, लेकिन उसका काफी हिस्सा पानी के अंदर काम करता है. इसी तरह पर्पटी में भी बदलाव ऐसे ही देखने को मिलते हैं जिन पर गुरुत्व के खिंचाव आदि प्रभाव के कारण आकार प्रभावित होता है.

क्रोड़ जटिलताएं

इन गहरे गुरुत्वीय खिंचने और धकेलने के प्रभाव से पृथ्वी की पर्पटी में कुछ नाटकीय बदलाव देखने को मिलते हैं जिससे पर्वतों की पट्टियां टकराती हैं और करीब 25 किलोमीटर की गहराई में दब चट्टाने सतह पर आ जाती हैं. इस सरंचना के उत्पादन की प्रक्रिया को कायांतरित क्रोड़ जटिलताएं या “मेटामॉर्फिक कोर कॉम्पलेक्सेस” कहते है.

जटिलताओं की व्याख्या

कायांतरित क्रोड़ जटिलताओं की व्याख्या करने का प्रयास कई अध्ययनों ने किया है जिसमें उनके विकास की स्थिति एक रहस्य ही बनी रही. इन जटिलताओं के उत्पत्ति और कार्यप्रणाली पर लंबी बहस भी चली, लेकिन इसके बाद शोधकर्ताओं ने इनके पीछे की भूगर्भीय प्रक्रियाओं का पता लगा लिया.

पर्पटी की जड़ों में बदलाव

इस अध्ययन में शोधकर्ताओं ने अमेरिका के फीनिक्स और लास वेगार के आसपास कायांतरित क्रोड़ जटिलताओं का अध्ययन किया जिसमें पिछली बार खत्म हुई पर्वतीय पट्टी के अवशेषों में उनकी उपस्थिति की पुष्टि हुई. उन्होंने कम्प्यूटर मॉडलिंग के भूआकृतियों में समय के साथ आने वाले खिसकाव कैसे करती हैं इसका चार्ट बनाया, जिसमें उन्होंने पया कि कायांतरित क्रोड़ जटिलताओं का निर्माण पर्पटी की जड़ों के मोटे होने और फिर कमजोर होने से हुआ है.

शोधकर्ताओं ने बताया कि कैसे पृथ्वी की पर्पटी में समय समय पर कभी मजबूत तो अन्य कारकों की वजह से कमजोरी आती रही जिसका असर अंततः पृथ्वी के आकार की विविधता के अनुसार अलग-अलग हिस्सों पर अलग-अलग पड़ा. नेचर कम्यूनिकेशन्स में प्रकाशित यह अध्ययन पृथ्वी के इतिहास की समझ को काफी बेहतर कर सकता है.