दुख से खास प्रणाली के जरिए निपटता है हमारा दिमाग, विशेषज्ञों ने बताया कैसे?

इंसानों का ही नहीं बल्कि जानवरों का भी मस्तिषक (Brain of Animals) बहुत ही बढ़िया यंत्र होता है. इनमें खतरे के हालत में ऐसी प्रणाली सक्रिय हो जाती है जिससे शरीर की प्राथमिकता उसकी रक्षा करना हो जाता है. मानव मस्तिष्क भी तमाम जटिलताओं के साथ ऐसे ही काम करता है और तंत्रिका विशेषज्ञों का कहना है कि भारी या ज्यादा दुख (Deep emotional grief) के मामले में भी हमारा दिमाग एक खास प्रणाली सक्रिय कर लेता है जिसमें भारी हादसे या दुख की स्थिति को वह अस्तित्व के लिए खतरे (Threat to the Existence) की तरह समझता है. इसके विश्लेषण में उन्होंने समझाया है कि यह प्रणाली कैसे काम करती है.

अस्तित्व की रक्षा के लिए

मैरीलैंड यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ मेडिसिन के न्यूरोलॉजिस्ट डॉ लीजा एम शुल्मैन का कहना है कि विकास के नजरिए से हमारा दिमाग हमारे अस्तित्व की रक्षा करने लिए विकसित हुआ है. इसलिए जब भी वह किसी भी घटना को अपने लिए खतरे के तौर पर महसूस करता है, तो उस पर एक बड़ी प्रतिक्रिया को सक्रिय कर देता है जिसके शरीर के कई हिस्सों पर असर होता है.

एक ही सी प्रतिक्रिया

डॉ शुल्मैन बताती हैं कि हमारा मस्तिष्क मानसिक आघात पर भी शारीरिक आघात की तरह प्रतिक्रिया देता है. यानि किसी तरह की लड़ाई हो, नौकरी खोना हो, तलाक की स्थिति, किसी अपने की मृत्यु बहुत ज्यादा दुख के हालात, सभी तरह के गंभीर भावनात्मक आघातों पर हमारे दिमाग की प्रतिक्रिया एक ही सी होती है.

खतरे की पहचान की कोशिश

दिमाग में भावनाओं से संबंधित केंद्र को एमीग्डेला कहते हैं. यह दिमाग की गहराई में उसके पुरातन हिस्से में स्थित होता है और वह हमेशा खतरे को पहचाने की कोशिश करता रहता है. लाइव साइंस की रिपोर्ट में शुल्मैन ने बताया कि जब यह सक्रिय होता है तो वे घटनाओं का एक सिलसिला शुरू कर देता है जिससे पूरा शरीर हाई अलर्ट पर चला जाता है.

संवेदनशील हो जाता है दिमाग

हाई अलर्ट की स्थिति में दिल की धड़कन तेज हो जाती है, सांसें तेज चलने लगती है, खून का बहाव तेज हो जाता है जिससे शरीर या तो लड़ने की स्थिति में या पिर भागने के लिए तैयार हो जाता है. लेकिन इसके साथ ही इस तरह की स्थिति की जानकारी भी दर्ज हो जाती है जिससे भविष्य में कभी ऐसी स्थिति बनने की संभावना भी दिखे तो मस्तिष्क फिर संवेदनशील होकर सक्रिय हो जाता है.

दुख के लिए खास

“मस्तिष्क का पुराना हिस्सा नए विकसित हिस्से की तुलना में ज्यादा मजबूत होता है,” शुल्मैनने कहा, “नया हिस्सा निर्णय क्षमता और तर्क से निपटने का काम करता है. दिमाग मानसिक आघात या सदमे पर प्रतिक्रिया करने के लिए ओवरटाइम करता है.” वहीं एरिजोना यूनिवर्सिटी में मनोविज्ञान की एसोसिएट प्रोफेसर मैरी फ्रांसेस ओ कॉनेर का कहना है कि दुख मस्तिष्क में कैसे बने रहे हैं इस पर एक मजबूद उद्भव तत्व की भी भूमिका है.”