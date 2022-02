बिना डार्क मैटर के भी कायम रह जाती हैं गैलेक्सी- शोध ने बताया क्यों

पिछले कुछ सालों में हमारे खगोलभौविदों ने अपने अध्ययनों में डार्क मैटर (Dark Matter) को एक कारक के रूप में शामिल कर लिया है. डार्क मैटर को प्रत्यक्ष नहीं देखा जा सकता है, लेकिन उसके गुरुत्व के प्रभाव को जरूर देखा जा सकता है. इस प्रभाव के बिना गैलेक्सी के तारों की गतिविधि (Activities of stars of Galaxy) की व्याख्या नहीं की जा सकती है. अब नए अध्ययन में शोधकर्ताओं ने बताया है कि जब कोई छोटी गैलेक्सी बड़ी गैलेक्सी से टकराती है, तब बड़ी गैलेक्सी छोटी गैलेक्सी के डार्क मैटर को खींच लेती है. इस प्रणाली के जरिए यह व्याख्या भी की जा सकती है कि कोई गैलेक्सी बिना डार्क मैटर के कैसे कायम (Existence of Galaxy without dark matter) रह सकती है.

चार साल पहले हुई शुरुआत

इरविन की कैलीफोर्निया यूनिवर्सिटी और रोमोना कॉलेज के अंतरराष्ट्रीय खगोलभौतिकविदों की टीम की अगुआई में किया गया यह अध्ययन नेचर एस्ट्रोनॉमी में प्रकाशित हुआ है. इसकी अध्ययन की शुरुआत 2018 में तब हुई थी जब प्रिंसटन यूनिवर्सिटी और येल यूनिवर्सटी के खगोलभौतिकविद शैनी डैनियली और पीटर वैन डोकुम ने दो ऐसी गैलेक्सी खोजी जिनमें डार्क मैटर का कोई प्रभाव नहीं था, यानि डार्क मैटर नहीं था.

गैलेक्सी और डार्क मैटर

नए अध्ययन की सहलेखिका डैनियली ने बताया,”हम उम्मीद कर रहे थे कि वहां भारी मात्रा में डार्क मैटर होगा. लेकिन हैरानी की बात थी कि ऐसा नहीं था.” इस खोज से यह धारणा खारिज हो सकी थी कि गैलेक्सी की कार्यप्रणाली में डार्क मैटर की अहम भूमिका है. नए अध्ययन के प्रमुख लेखक और पोमोना कॉलेज के खगोलविद प्रोफेसर जॉर्ज मोरेनो ने बताया कि पिछले 40 साल से यह स्थापित था कि गैलेक्सी में डार्क मैटर होता है.

सुधार की जरूरत

मोरेनो ने बताया कि कम भार वाली गैलेक्सी में विशेषतौर पर ज्यादा मात्रा में डार्क मैटर का हिस्सा होने की संभावना होती है. यही वजह है कि डैनियली की पड़ताल काफी हैरान करने वाली रही. हममें से बहुतों के लिए इसका मतलब यही था कि डार्क मैटर गैलेक्सी के पनपने में कैसे मदद करती हैं, इस धारणा को सुधारने की जरूरत है.

डार्क मैटर (Dark Matter) विहीन गैलेक्सी की खोज ने पहले से ही वैज्ञानिकों को हैरान कर रखा था. (प्रतीकात्मक तस्वीर: shutterstock)

सिम्यूलेशन की जानकारी

शोधकर्ताओं ने कम्प्यूटर मॉडल चला कर बिग बैंग के बाद से अभी तक के 6 करोड़ चौड़े ब्रह्माण्ड के हिस्से के विकास का सिम्यूलेशन किया. टीम ने पाया कि इसमें सात गैलेक्सी बिना डार्क मैटर के थी. ये गैलेक्सी अपनी पास की हजार गुना भारी गैलेक्सी से बहुत बार टकराईं और उनका बहुत सारा पदार्थ चला गया और केवल तारे और कुछ डार्क मैटर ही बचा.

डार्क मैटर विहीन गैलेक्सी

मोरेनो ने बताया कि अचानक ही मिली इस जानकारी के बाद उन्होंने शुरुआती तस्वीरें बनाईं और फौरन डैनियली को अपने अध्ययन में शामिल करने के लिए आमंत्रित किया. नए सिम्यूलेशन को डिजाइन करने वाले, ज्यूरिक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रोबर्ट फील्मैन ने बताया कि सैद्धांतिक कार्य बताया है कि डार्क मैटर विहीन गैलेक्सी बहुत सामान्य होनी चाहिए खास तौर वे जदो विशालकाय गैलेक्सी के पास हैं.

अब खगोलविद विशाल गैलेक्सी के अध्ययनों में डार्क मैटर के खींचे जाने की प्रणाली शामिल कर सकेंगे. (प्रतीकात्मक तस्वीर: @NASAHubble)

टकराव को नहीं किया था शामिल

यूसीआई के खगोलविद और कम भार वाली गैलेक्सी के विशेषत्र जेम्स बुलॉक ने बताया कि कैसे उन्होंने और उनकी टीम ने अपने मॉडल बनाए जिससे वे बिना डार्क मैटर वाली गैलेक्सी बना सकें. इससे उनका मॉडल मजबूत बना क्योंकि इसमें टकराव को नहीं बनया गया था जो कि पाए गए थे. उन्होंने किसी तरह के अंतरक्रिया का शामिल नहीं किया था.

इस बिना डार्क मैटर की गैलेक्सी के होने की पुष्टि बुलॉक जैसे शोधकर्ताओं के लिए राहत की बात है जिनका करियर डार्कमैटर के अध्ययन पर ही टिका हुआ है. बुलॉक ने बताया कि बिना डार्क मैटर वाली गैलेक्सी का अवलोकन उनके लिए चिंता का विषय हो गया था. उन्होंने बताया कि उन्होंने दशकों की मेहनत के बाद कई सफल मॉडल विकसित कर लिए थे. अब दूसरे खगोलविद भी विशाल गैलेक्सी के डार्क मैटर खींचने वाले कारक को अपने अध्ययन में शामिल करेंगे.