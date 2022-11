कैसी होती दुनिया अगर डायनासोर जिंदा होते आज

6.6 करोड़ साल पहले क्षुद्रग्रह के टकराव के कारण पृथ्वी पर महाविनाश (Mass extinction on Earth) की स्थिति पैदा हो गई थी. इसमें 90 प्रतिशत प्रजातियों का विनाश हो गया था लेकिन चर्चा सबसे ज्यादा इसी बात की होती है कि महविनाश में डायनासोर (Extinction of Dinosaurs) नष्ट हो गए थे. लेकिन पूरा सच नहीं है. इस महाविनाश में कुछ उड़ सकने वाले डायनासोर भी बच गए थे जिनके वंशजो को हम पक्षियों के रूप में जानते हैं. लेकिन क्या होता अगर वह क्षुद्रग्रह टकराया ही ना होता और आज डायनासोर भी जिंदा होते और हम इंसान (Dinosaurs with Humans) भी पनप चुके होते. ऐसे में दुनिया कैसी होती.

महाविनाश के बाद ही विकसित हो पाए इंसान

यह सच है कि इस महाविनाशके बाद ही मानव विकास संभव हो सका. इसके बाद ही स्तनपायी जीवों का पनपना शुरू हुआ जिसमें छोटे प्रोटो प्राइमेट शामिल थे. जिनसे बाद में मानवों का उद्भव हो सका. अगर क्षुद्रग्रह ना टकराया होता और डायनासोर बच गए होते तो क्या आज रेप्टर्स चंद्रमा पर झंडा फहरा रहे होते या इंसान उस तरह से विकसित ही ना हो पाते जैसे वे आज हो सके हैं.

बहुत ही गहरे सवाल

यह सब एक विज्ञान फंतासी के जैसा लगता है कि लेकिन उद्भव वैज्ञानिकों के लिए अध्ययन का एक नया पहलू भी देता है. इसके साथ उद्भव के कुछ गहरे सवाल भी पैदा होते हैं. क्या इंसानों का विकास केवल संयोग से हो पाया है या फिर क्या बुद्धिमान उपकरणों के उपयोगकर्ताओं का उद्भव अटल था.

इंसानों ने पूरी तरह से बदली है दुनियामस्तिष्क उपकरण, भाषा और विसाल सामाजिक समूह इंसानों को इस ग्रह पर सबसे ज्यादा वर्चस्व वाली प्रजाति बनाती है. आज होमोसेपियन्स की संख्या 8 अरब हो चुकी है जो कि सातों महाद्वीपों में फैले हैं. भार के अनुसार दुनिया जंगली जानवरों से अधिक इंसान हैं. इंसानों ने पृथ्वी की आधी से ज्यादा जमीन को खुद के भोजन के लिए बदल दिया है.

कैसे होते आज के डायनासोर

यह एक बहस का विषय हो सकता है कि क्या इंसानों का उद्भव वास्तव में अटल ही था. 1980 में जीवाश्मविज्ञानी डेल रसैल ने एक विचार प्रयोग का प्रस्ताव दिया था जिसमें मांसाहारी डायनासोर एक बुद्धिमान उपकरण उपयोगकर्ता के रूप में विकसित हो जाते. यह डायनासोरॉइड बड़े मस्तिष्क वाला जीव होता और इंसानों की तरह जिसका अंगूठा उंगलियों से विपरीत जा पाता और वह सीधा भी चल पाता.

दिशा की सीमाएं

यह असंभव तो नहीं हैं लेकिन ऐसा होने की संभावना भी शायद नहीं होती. जानवरों का जीवविज्ञान उद्भव कि दिशा को रोकने का काम करती है. हमारे शुरुआती बिंदु ही हमारे अंतिम बिंदु साबित होते हैं. यह बिलकुल वैसा ही है जैसे कि यदि आप कॉलेज छोड़ दें तो आप कभी भी वैज्ञानिक, वकील, डॉक्टर वगैरह नहीं बन सकते. लेकिन आप एक कलाकार, या व्यवसायी या एंत्रोपेन्यॉर बन सकते हैं.