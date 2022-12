साल 2022 में मिले 200 नए बाह्यग्रह, पृथ्वी से बाहर जीवन की तलाश की बढ़ी उम्मीद

साल 2022 पृथ्वी के बाहर जीवन तलाशने (Life Beyond Earth) के लिहाज से बहुत अहम साल माना जाएगा. साल 2021 के अंत में जहां जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप (James Webb Space Telescope) के प्रक्षेपण से खगोलविज्ञान में एक दशक लंबा इंतजार खत्म हुआ था और खगोलविदों में उम्मीद जागी थी कि वे अब बाह्यग्रहों का गहराइयों से अध्ययन कर सकेंगे. लेकिन इसके साथ ही खगोलविदों ने अपनी तरफ से नए बाह्यग्रहों की तलाश जारी रखी जिससे नए टेलीस्कोप के जरिए उनका भी गहराई से अध्ययन किया जा सके. इस लिहाज से 2022 विशेष उपलब्धियों वाला साल रहा क्योंकि वैज्ञानिकों ने इस साल 200 से भी ज्यादा नए बाह्यग्रह (New Exoplanets found in 2022) खोजें हैं.

एक बड़ा मकसद

बाह्यग्रहों के अध्ययन के कई मकसद है जिनमें से एक ग्रह तंत्रों के निर्माण की प्रक्रियाओं को समझना है. इसके जरिए वैज्ञानिक सौरमंडल और पृथ्वी के निर्माण के इतिहास की जानकारी हासिल करना चाहते हैं जिससे वे पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के रहस्यों को समझ सके. इसके साथ ही यह तलाश भी की जा रही है कि क्या कोई ऐसा ग्रह भी है जहां अभी नहीं तो कभी ना कभी जीवन पनप सकता है.

200 से भी ज्यादा बाह्यग्रह

इस तरह के ग्रह जहां जीवन पनपने की संभवना ज्यादा हो खगोलविद सुपर अर्थ का नाम देते हैं. और इस साल कई बाह्यग्रहों के साथ बहुत से सुपर अर्थ की भी खोज की गई है. इस दिशा में साल 2022 बड़ी सफलता वाला साल कहा जा सकता है. इस साल 200 से ज्यादा खोजे गए बाह्यग्रहों में कई ग्रह ऐसे हैं जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के अवलोकन के लिए बहुत उपयुक्त हैं.

5000 से भी कम थे बाह्यग्रह

साल की शुरुआत में बाह्यग्रहों के कैटलॉग में केवल 5000 से कुछ कम ग्रह थे जो सौरमंडल के बाहर की तलाश शुरू होने के बाद से अब तक खोजे जा सके थे. लेकिन साल का अंत आते आते यह संख्या 5235 तक पहुंच गई है. नासा ने अपने ट्वीट में बताया कि इनमें से 4 प्रतिशत पृथ्वी या मंगल की तरह पथरीले ग्रह हैं और नया साल और नए ग्रह लेकर आएगा.

अभी तक बाह्यग्रहों (Exoplanet) की खोज करना बहुत ही मुश्किल काम रहा है. (तस्वीर: @ESO)

विविध तरह के बाह्यग्रह

बाह्यग्रहों के संसार में अभी तक संरचनाओं और विशेषताओं के नजरिए से ही विविध तरह के संसार देखने को मिले हैं. इनमें पृथ्वी जैसे पथरीले छोटे ग्रहों के साथ गुरु ग्रह से कई गुना ज्यादा विशाल ग्रह, जिन्हें गर्म गुरु ग्रह कहा जाता है, शामिल हैं. गर्म गुरु बाह्यग्रहों की खास बात यही होती है कि वे अपने तारे के बहुत पास होते है.

यह भी पढ़ें: पृथ्वी के पथरीले ग्लेशियर बताएंगे कैसे मिलेगा मंगल ग्रह पर पानी

खास होते हैं सुपर अर्थ

इस सूची में सबसे दिलचस्प सुपरअर्थ होते हैं. ये ग्रह खास इसलिए होते हैं क्योंकि ये पथरीले ग्रह होते हैं जिससे इनमें जीवन संकेतकों के मिलने की संभावना और ज्यादा बढ़ जाती है. लेकिन इन ग्रहों का आकार नेप्च्यून से कुछ कम पर पृथ्वी से ज्यादा बड़ा होता है इसलिए इन्हें मिनी नेप्च्यून कहा जाता है. इस कड़ी में सबसे नया ग्रह एचड़ी 109833 बी है जो नेप्च्यून की तरह का बाह्यग्रह है और अपने जी प्रकार के तारे का चक्कर लगा रहा है.

खगोलविदों को कई बार बहुत ही रोचक किस्म के बाह्यग्रह (Exoplanet) मिले हैं. (प्रतीकात्मक तस्वीर: Pixabay)

एक पृथ्वी जैसे बाह्यग्रह

नासा के मुताबिक 109833 बी का भार, पृथ्वी के बार से 9.69 गुना ज्यादा है और यह अपने तारे का एक चक्कर लगाने में पृथ्वी के 9.2 दिन का समय लगाता है. इसे ट्रांजिट पद्धति द्वारा खोजा गया था जिसमें खगोलविद किसी तारे का अवलोकन करते समय यह देखते हैं कि उसकी चमक में कितनी कमी आ जाती है. ऐसा तब होता है जब तारे के चक्कर लगाने वाले ग्रह उनके सामने आ जाते हैं.

यह भी पढ़ें: Bye Bye 2022: इस साल की 6 उपलब्धियां जिससे बदल जाएगी अंतरिक्ष की दुनिया

इसके अलावा हाल ही में खगोलविदों ने दो ऐसे ग्रह भी खोजे हैं जहां तरल पानी प्रचुर मात्रा में होने के संकेत मिले हैं. वहीं अब खगलोविद उम्मीद कर रहे हैं कि जेम्स वेब टेलीस्कोप से सभी खोजे गए बाह्यग्रहों की बारी बारी से अवलोकन करेगा और उससे मिले संकेतों इन बाह्यग्रहों, खास तौर पर सुपर अर्थ के वायुमंडल का अध्ययन हो सकेगा जिससे इन ग्रहों पर जीवन की संभावनाओं की गहराई से पड़ताल की जा सकेगी.