देश में शादी की उम्र पर छिड़ी है बहस, जानें दुनिया में सबसे कम उम्र के पिता के बारे में

Marriage Age And Youngest Father Of the World : हाल ही में संसद में एक कानून पास हुआ है, जिसके बाद महिलाओं के लिए शादी की न्यूनतम उम्र बढ़ाकर 18 से 21 साल कर दी गई है. इसे लेकर अगर बहस छिड़ गई है तो चिकित्साविज्ञानियों के पास इसके अलग तर्क हैं. लेकिन ऐसे मामलों की भी दुनिया में कमी नहीं है जबकि 13-14 साल के छोटे बच्चे भी पिता बन जाते हैं. हालांकि पूरी दुनिया में इस तरह के मामलों को प्रोत्साहित नहीं किया जाता लेकिन ये अलग बहस का विषय है कि लड़की और लड़के लिए पितृत्व और मातृत्व की उम्र क्या होनी चाहिए.