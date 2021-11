International Day for Elimination of Violence against Women: जानिए इसका महत्व

International Day for the Elimination of Violence against Women: संयुक्त राष्ट्र (United Nations) इस दिवस को हर साल 25 नवंबर को मनाता है. महिलाओं के खिलाफ हिंसा एक बहुत बड़ा सामाजिक मुद्दा है जिस उदारवादी समाजों से लकर कट्टरपंथ समाजों तक में एक बड़ी समस्या के रूप में देखा गया है. संयुक्त राष्ट्र ने यह भी पाया है कि कोविड-19 महामारी (Covid-19 Pandemic) के दौरान दुनिया के कई देशों में महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा और अपराधों में काफी तेजी आई है. संयुक्त राष्ट्र का मानना है कि दुनिया इस बदालव के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन अब आपात रूप से इसके लिए कदम उठाए जाने चाहिए.