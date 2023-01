मंगल या चंद्रमा, कहां आसान है इंसानी बस्ती बसाना?

क्या इंसानों को पृथ्वी से बाहर रहने की जगह (Living outside the Earth) तलाश करना चाहिए? यह एक विवादास्पद सवाल है. कई लोगों का कहना है कि अंतरिक्ष यात्राओं पर खर्च हुए खरबों डॉलर पृथ्वी को बचाने के लिए (Saving the Earth) खर्च किए जाते तो शायद अभी से ही पृथ्वी को बचाने की चिंता नहीं करनी पड़ती. बहुत सी बातें इस विचार की प्रेरणा देती हैं कि इंसान को पृथ्वी से बाहर रहने की व्यवस्था करनी चाहिए जिससे आपात स्थिति में मानव जाति की रक्षा की जा सके. इसके लिए एक अच्छा विकल्प चंद्रमा या मंगल पर बस्ती (Colonizing moon or mars) तैयार करना माना जा रहा है. लेकिन दोनों में से बेहतर क्या होगा यह भी सवाल है.

वैकल्पिक व्यवस्था कितनी जरूरी?

पृथ्वी से बाहर रहने की वैकल्पिक व्यवस्था कई कारणों से तैयार करने की दलील दी जाती है. जलवायु परिवर्तन के साथ ऐसे बहुत से कारण, जैसे कि किसी क्षुद्रग्रह की वजह से आए महाविनाश या फिर विशाल स्तर पर ज्वालामुखी गतिविधियों की वजह से महाविनाश जैसी घटनाएं, किसी तरह की जानलेवा वैश्विक महामारी, बड़े पैमाने पर जैविक और परमाणु विश्वयुद्ध हो सकते हैं.

ज्यादा पास है चंद्रमा लेकिन

चंद्रमा या मंगल के बीच चयन करने के लिए कई पहलु हैं जिन पर गौर करना होगा. पहला है पृथ्वी से दूरी है. चंद्रमा पृथ्वी से 384 400 किलोमीटर की दूरी पर है और यह पृथ्वी के सबसे पास का खगोलीय पिंड है. वहीं मंगल की पृथ्वी से औसत दूरी 990.8 लाख किलोमीटर है. दूरी के लिहाज से चंद्रमा बेहतर लगता है, लकिन लंबे समय के लिहाज से मंगल बेहतर हो सकता है.

वायुमंडल की अनुकूलता

एक जरूरी पहलू वायुमंडल है और इस बारे में चंद्रमा की स्थिति कुछ खराब है, वहां वायुमंडल है ही नहीं और ना ही उसकी दूर दूर तक कोई संभावना है. वहीं मंगल पर पतला वायुमंडल है जो कुछ हद तक विकिरण और छोटे क्षुद्रग्रहों से बचाव कर सकता है.चंद्रमा पर ऐसी किसी भी सतर की सुरक्षा नहीं है.

पृथ्वी (Earth) के बाहर जा कर रहने की जरूरत इंसान को नहीं पड़ेगी यह निश्चित नहीं है. (प्रतीकात्मक तस्वीर: shutterstock)

तापमान और जलवायु

चंद्रमा की सतह पर तापमान दिन में 250 डिग्री और रात में -208 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है. वहीं दूसरी ओर मंगल का तापमान कुछ कम है जो कि चंद्रमा की तुलना में सूर्य से ज्यादा दूर स्थित है. मंगल की भूमध्य रेखा पर दिन के समय तापमान 20 डिग्री तक होता है. जो इंसानों के रहना के लिहाज से आदर्श है, लेकिन वहां रात और बाकी हिस्सों में तापमान बहुत कम हो जाता है.

यह भी पढ़ें: पृथ्वी के पथरीले ग्लेशियर बताएंगे कैसे मिलेगा मंगल ग्रह पर पानी

ऑक्सीजन की जरूरत

पृथ्वी से बाहर की बस्ती को ऑक्सीजन की बहुत जरूरत होगी. चंद्रमा पर तो ऑक्सीजन बिलकुल नहीं है तो मंगल पर भी नहीं के ही बराबर यानि 0.16 प्रतिशत ऑक्सीजन है. इसलिए दोनों जगहों पर या तो ऑक्सीजन लेकर जानी होगी या फिर वहां पर ऑक्सीजन उत्पादन का व्यवस्था करनी होगी. चंद्रमा पर प्रचुर बर्फ, तो मंगल पर प्रचुर कार्बनडाइऑक्साइड मौजूद है, जिससे वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि ऑक्सीजन का उत्पादन किया जा सकता है.

मंगल ग्रह के हालात बस्ती बसाने के लिहाज से चंद्रमा की तुलना में ज्यादा बेहतर लगते हैं. (प्रतीकात्मक तस्वीर: shutterstock)

पानी और गुरुत्व

पानी की समस्या चंद्रमा और मंगल दोनों पर ही बड़ी नहीं हैं वहां काफी मात्रा में बर्फ है. लेकिन दोनों ही जगह पानी के स्रोत कम ही हैं पृथ्वी की तरह तरल पानी उपलब्ध कराना दोनों ही जगह बड़ी चुनौती से कम नहीं होगा.इसके अलावा चंद्रमा पर पृथ्वी की तुलना में केवल 1/6 गुरुत्व ही होगा. और मंगल पर 3/8 इसलिहाज से मंगल पृथ्वी से बेहतर होगा.

यह भी पढ़ें: साल 2022 में मिले 200 नए बाह्यग्रह, पृथ्वी से बाहर जीवन की तलाश की बढ़ी उम्मीद

जहां कई विशेषज्ञों का कहना है की मंगल पर टेराफॉर्मिंग जैसे बदलाव करना आसान होगा जबकि चंद्रमा पर यह काम बहुत ही मुश्किल है. मंगल बड़ा है इसलिए वहां टेराफॉर्मिंग के फायदे भी हो सकते हैं. फिर भी दोनों ही जगहों पर बस्ती बसना बहुत ही ज्यादा चुनौतीपूर्ण है. फिर भी अभी तुलनात्मक तौर पर मंगल ही चंद्रमा से बेहतर नजर आता है, लेकिन चंद्रमा के लिए भी उतनी ही योजनाएं और शोध चल रहे हैं क्यों स्पेस एजेंसी दोनों जगहों पर जाने केलिए बेकरार हैं.