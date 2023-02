मुगलों ने बदल दिया मजहब, मगर रगों में दौड़ता है हिंदू खून, कौन हैं मेव मुसलमान?

तारीख थी 27 मार्च 1527. जगह थी मौजूदा भरतपुर जिला का खानवा गांव. सामने खड़ी थी मुगल वंश के संस्थापक बाबर की विशाल सेना. दूसरी तरफ थे मेवाड़ के राजा राणा संगा के करीब एक लाख सैनिक. बाबर करीब एक साल पहले ही पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी की सेना को हराकर दिल्ली पर मुगल वंश के शासन की स्थापना कर चुका था. मगर इन दोनों सेनाओं के बीच में एक व्यक्ति दीवार बनकर खड़ा रहता है. वह बाबर को एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाने देता. उस व्यक्ति का नाम है राजा हसन खान मेवाती. मेवाती की रगों में राजपुताना खून दौड़ रहा होता है लेकिन उसका मजहब इस्लाम है. वह राणा संगा के लिए जंग लड़ रहा होता है और इस जंग में अपनी जान गंवा देता है. मेवाती और कोई नहीं बल्कि मेव मुस्लिम समुदाय का एक शासक था.

आज सोच रहे होंगे कि करीब 500 साल बाद हम आपको यह कहानी क्यों सुना रहे हैं. दरअसल, बीते कुछ समय से यह समुदाय चर्चा में है. यह एक ऐसा समुदाय है जिसका मजहब इस्लाम, लेकिन इसके रीति-रिवाज और रगों में खून राजपुताना है. यह मेवात इलाके का मुस्लिम राजपूत समुदाय है. इनको मेव राजपूत भी कहा जाता है. इनके लिए इनका मजहब तो अहमियत रखता है लेकिन इससे भी बड़ी चीज इनकी परंपरा और रीति-रिवाज हैं. इनके इतिहास का केंद्र भारत के उत्तर-पश्चिम का इलाका है. इस इलाके में मौजूदा हरियाणा के नूंह और राजस्थान के अलवर व भरतपुर जिले आते हैं.

मुस्लिम राजपूत हैं मेव

ये लोग मुस्लिम राजपूत कहलाते हैं. ये लोग मेवाती भाषा बोलते हैं. इस मियो राजपूत समुदाय के ही वंशज थे गोरवाल खंजादा, तोमर, राठौर और चौहान राजपूत. इन वंशों ने देश के अलग-अलग इलाकों पर अलग-अलग समय में शासन किया.

कैसे बने मुस्लिम

एक सिद्धांत के मुताबिक इस इलाके में 12वीं से लेकर 17वीं शताब्दी के बीच मुगलों के दबाव में जिस क्षत्रिय और राजपूत समुदाय के लोगों ने धर्म परिवर्तन कर इस्लाम कबूल किया वे कभी दिल से मुस्लिम नहीं बन पाए. वे अपना रीति-रिवाज और संस्कृति नहीं छोड़ पाए. यही कारण है करीब 50 साल पहले तक इस इलाके के मुस्लिम-राजपूत समुदाय में कई रश्में एक जैसी होती थीं. प्रतिष्ठित अखबार हिंदुस्तान टाइम्स ने 2016 में इस समुदाय के इतिहास को लेकर एक लंबी स्टोरी की थी. उस स्टोरी का शीर्षक था- आपको मेवात के मेव मुस्लिमों के बारे में क्या जानना चाहिए (What You Should Know About The Mio Muslims Of Mewat).इस रिपोर्ट में कई चीजों की चर्चा है.

बलिदान का एक लंबा इतिहास

मेवात का यह मुस्लिम समुदाय देश में इस्लाम मानने वाले लोगों से अपने आप को अलग बताता है. इनकी अपनी खाप पंचायत है. बलिदान का इनका अपना एक लंबा इतिहास रहा है. हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक मुगल काल के बाद 1857 के पहले स्वतंत्रता संग्राम में इस समुदाय ने बढ़चढ़कर हिस्सा लिया. अंग्रेजी शासन के खिलाफ भड़के उस विद्रोह में 6 हजार से अधिक मेव मुसलमान शहीद हुए थे. इन्होंने 1931 में अलवर के राजा के खिलाफ विद्रोह किया था. यहां तक कि देश के बंटवारे के वक्त इन लोगों ने खुद को हिंदुस्तान की मिट्टी का सपूत बताया और यहीं के होकर रह गए.

रगों में हिंदू खून

मियो राजपूत लोगों का मजहब इस्लाम जरूर है लेकिन उनकी जड़े हिंदू समाज की जाति व्यवस्था में समाहित हैं. इनके रीति रिवाज और परंपरा वैसे ही हैं जैसे इनके पड़ोस में रहने वाले जाट, क्षत्रिय, गुर्जर और अन्य राजपूत लोगों के हैं. कुछ रिपोर्ट में तो यहां तक कहा गया है कि मेव और खंजादा राजपूत लोग एक ही गोत्र गोरवाल के वंशज हैं. मेव शब्द का प्रयोग इस इलाके और धर्म दोनों को रेखांकित करने के लिए किया जाता है.

राजा हसन खान मेवाती

खानवा की जंग में राजा हसन खान मेवाती ने मेव समुदाया का प्रतिनिधित्व किया था. राजस्थान में पाए जाने वाले मेव राजपूत समुदाय में हिंदू-मुस्लिम समन्वय की एक अलग ही छाप दिखती है. यहां के कई लोगों के नाम राम खान, शंकर खान मिल जाएंगे. आजादी के पहले तक इस इलाके का मुस्लिम राजपूत समुदाय पूरी तरह से हिंदू रीति-रिवाजों का पालन करता था. वे हिंदुओं की तरह एक ही गोत्र में शादी तक नहीं करते हैं. जबकि इस्लाम में तो चचेरी बहन से भी शादी की अनुमति है और बड़ी संख्या में मुस्लिम युवक चचेरी, ममेरी, फुफेरी बहन से शादी भी करते हैं.