क्या भाप की तरह उड़ रही है हमारी गैलेक्सी?

तारों की उम्र होती है. उनका ईंधन खत्म होने के पर वे सुपरनोवा विस्फोट के बाद या तो न्यूट्रॉन तारे में या फिर ब्लैक होल में बदल जाते हैं. दोनों को ही देखना या पहचानना बहुत मुश्किल काम होता है. नए अध्ययन में वैज्ञानिकों ने मृत तारों (Dead Stars) के अवशेषों को खोजने का एक नया तरीका विकसित किया है. उन्होंने हमारी मिल्की वे गैलेक्सी (Milky Way Galaxy) के तारों के वितरण का अध्ययन कर पता लगाया है कि कैसे तारों के अवशेष अन्य तारों को या उनसे प्रभावित होते हैं. उन्होंने पाया है कि अधिकांश मृत तारे हमारी गैलेक्सी से बाहर (Dead Stars are fleeing away) जा रहे हैं.

तारे के मरने के अंजाम

सामान्यतः मृत तारे, भले ही वे न्यूट्रॉन तारे में बदलें या फिर ब्लैक होल, और उनके अवशेष खगोलविदों के लिए देख पाना लगभग नामुमकिन होता है. ये छोटे पिंड हमारी गैलेक्सी में एक खगोलीय कब्र की तरह यहां वहां छितरे होते हैं. न्यूट्रॉन तारों करीब 15 किलोमीटर ही चौड़े होते हैं और तब तक दिखाई नहीं देते जब कि वे पल्सर की तरह विकिरण नहीं फेंकते हैं.

ब्लैकहोल का पता लगाना भी मुश्किल

वहीं तारकीय ब्लैकहोल का अपना प्रकाश नहीं होता है और कुछ सूक्ष्मक्वेजार की तरह दिखते हैं जब वे अपने पड़ोस के तारे को निगलने लगते हैं. वरना वे तभी देखे जा सकते हैं जब वे हमारे और किसी तारे के बीच में आते हैं और जब वह तारा माइक्रोलेंसिंग के जरिए दिखता है, तब ब्लैक होल की उपस्थिति की पता चलाता है.

तारों (Stars) के मरने के बाद वे या तो न्यूट्रॉन तारे में बदलते हैं या फिर ब्लैक होल में बदल जाते हैं. (प्रतीकात्मक तस्वीर: shutterstock)

गैलेक्सी का वितरण और प्रतिमान

मंथली नोटेसेस ऑफ द रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के नए अध्ययन में एक प्रतिमान बनाया है, जिसे मृत तारों को देखा जा सकता है जो आमतौर पर अवलोकित नहीं किए जा सकते हैं. शोधकर्ताओं ने गैलेक्सी में तारों के वितरण का अध्ययन किया और इस बात सिम्यूलेशन किया के वे कैसे अन्य तारों से प्रभावित हो सकते हैं. नए तारों से पुराने होने के कारण इनके बार नई कक्षा में जाने के लिए ज्यादा समय होता है.

मृत तारों के अवशेषों का वितरण

तारों के अवशेष अपने स्थिति में एक धुंधलेपन का अहसास देते हैं. दिखाई देने वाली मिल्की वे गैलेक्सी की तुलना में इन मृत तारों का वितरण तीन गुना ज्यादा मोटा होता है लेकिन शोधकर्ताओं ने इस वितरण में एक अजीब सी बात पाई. करीब एक तिहाई मृत तारे गैलेक्सी से इस तरह से बाहर जा रहे हैं कि वे उसके गुरुत्व के प्रभाव से ही मुक्त हो रहे हैं.

हैरानी की बात है कि मिल्की वे (Milky Way) में मृत तारों के अवशेषों का वितरण बहुत हद तक समान है. (प्रतीकात्मक तस्वीर: NASA_JPL-Caltech)

भार कम हो रहा है मिल्की वे का

इसका मतलब है कि समय के साथ हमारी गैलेक्सी वाष्पीकृत हो रही है यानि वह अपना भार गंवा रही है जो कि अप्रत्याशित या अनेपक्षित बात है. वैज्ञानिक पहले से यह तो जानते हैं कि तारों के समूह वाष्पीकृत होते हैं, लेकिन मिल्की वे गैलेक्सी इतनी भारी है कि जिससे लंबे समय में भी वाष्पीकरण बहुत ही कम होगा ऐसा माना जाता था.

एक और अजीब सी बात

इस प्रतिमान की एक और चौंकाने वाली बात सामने आई है. इन मृत तारों के अवशेष पूरी मिल्की वे गैलेक्सी में समान रूप से वितरित हैं. इनमे से अधिकांश तारों से मृत तारों के अवशेष उनसे करकीब सौ प्रकाशवर्ष की दूरी पर हैं. खुद हमारे सूर्य से सबसे पास मृत तारे के नजदीकी अवशेष करीब 65 प्रकाशवर्ष की दूरी पर होने की संभावना है.

इसलिए इसका साफ मतलब यही निकलता है कि हमारे आसपास ही खगोलीय मृत तारे हैं और हमें उनके बारे में पता तक नहीं है. जैसे जैसे और ज्यादा वेधशाला सर्वेक्षण ऑनलाइन हो रहे हैं, खगोलविद और ज्यादा माइक्रोलेंसिंग घटनाओं की खोज करने की उम्मीद कर रहे हैं. जिससे पता चल सकता है कि तारों के अवशेष वास्तव में कहां हैं. इसके बाद हम अपने आसपास काली दुनिया के बारे में जानकारी हासिल कर सकेंगे.