अनुमान से ज्यादा उम्र की है हमारी मिल्की वे गैलेक्सी- शोध

मिल्की के (Milky Way) एक हिस्से का अध्ययन कर वैज्ञानिकों ने मिल्की वे गैलेक्सी के विकास क्रम की टाइम लाइन बनाई है. ईसा (ESA) के गाइया अभियान और चीनी टेलीस्कोप के आंकड़ों को अपने अध्ययन में शामिल करते हुए वैज्ञानिकों ने पाया है कि मिल्की वे की उत्पत्ति (Origin of Milky Way) जितना समझा गया था उससे 2 अरब साल पहले हुई थी. इसके साथ ही शोधकर्ताओं ने मिल्की वे के तरुण और युवाकाल के बारे में भी अलग अलग जानकारी निकाली है.