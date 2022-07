चंद्रमा की सतह से खुला उल्कापिंडों की बारिश के इतिहास का रहस्य

चंद्रमा के इतिहास ( History of Moon) को लेकर हुए नए अध्ययन में शोधकर्ताओं ने पाया है कि चंद्रमा की पर्पटी की सरंध्रता (Porosity of Moon Crust) काफी कुछ बता सकती है. उनके मुताबिक चंद्रमा के सरंध्रता उसके इतिहास के उस इससे के बारे में बहुत सी जानकारी दे सकती है जिसमें लंबे समय तक चंद्रमा की सतह पर उल्कापिंड, क्षुद्रग्रह आदि पिंडों की लगातार बारिश (Bombardment on Moon) होती रही जिससे चंद्रमा पर क्रेटर, दरारें और छिद्रित सतह का निर्माण हुआ.











