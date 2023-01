1337 साल बाद चंद्रमा के पृथ्वी के साथ दिखाई दिए 3 खास संयोग!

पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी (Distance of Moon and Earth) हमेशा एक सी नहीं रहती है. क्योंकि चंद्रमा की पृथ्वी का चक्कर लगाने वाली कक्षा (Orbit of Moon) वृत्ताकार नहीं हैं.एक प्रकार से दीर्घवृत्त की कक्षा होने के कारण एक समय ऐसा आता है जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे पास (Moon Nearest to Earth) होता है और एक समय ऐसा भी आता है जब वह पृथ्वी से सबसे दूर होता है. फिर भी सबसे पास आने पर पृथ्वी और चंद्रमा की दूरी भी कम ज्यादा होती हैं और यही वजह है कि 1337 साल बाद ऐसा मौका आया जब चंद्रमा शनिवार के दिन पृथ्वी के सबसे पास था और उस दिन अमवास होने के कारण दुनिया उसे पास से देख नहीं पाई.

पिछली बार कब हुआ था यह संयोग

इस साल जनवरी के ही महीने में 21 तारीख को अमावस्या की रात थी और उसी दिन शनिवार होने के साथ साथ चंद्रमा पृथ्वी के सबसे पास भी था.. इससे पहले यह संयोग 992 ईस्वी को हुआ था. और एक संयोग यह भी है कि उसी के एक दिन बाद यानि 22 जनवरी को शुक्र और शनि की भी युति होने जा रही है यानि खगोलीय दृष्टि से ये दोनों ग्रह एक साथ यानि एक के पीछे एक दिखाई देंगे.

शुक्र और शनि भी

एक और विशेषता यह भी है कि शुक्र और शनि की युति बिना दूरबीन के खुली आखों से भी देखा जा सकेगा. और यह युति चंद्रमा के बहुत ही पास दिखाई देगी. 22 जनवरी की रात को अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से न्यूमून का समय होगा. न्यू मून तबहोता है जब सूर्य और चंद्रमा एक ही खगोलीय देशांतर पर आ जाते हैं जिसे अंग्रेजी में कंजंक्शन और हिंदी में युति कहते हैं.

सुपरमून भी इसी महीने

चंद्रमा के इस दौर में उसे पृथ्वी से देखा नहीं जा सकता है क्योंकि उसकी चमकने वाला हिस्सा पृथ्वी के विपरीत दिशा में होता है. इसी महीने चंद्रमा सुपरमून की अवस्था में होता है जब चंद्रमा आकार में कुछ ज्यादा ही बड़ा दिखाई देता है क्योंकि वह अपनी कक्षा के सबसे करीबी बिंदु पर होता है.

जनवरी के महीने में चंद्रमा (Moon) हर साल बड़ा ही दिखाई देता है. (तस्वीर: Wikimedia Commons)

एक दुर्लभ संयोग

चंद्रमा का पृथ्वी के सबसे पास होना और उसी दिन शनिवार की अमवास्या का होना (पाश्चात्य धारणा के मुताबिक न्यू मून) एक दुर्लभ संयोग है सीनेट की रिपोर्ट में बताया गया है कि इसी वजह से हमारा चंद्रमा इस अवसर पर दिखाई नहीं देगा क्योंकि उस समय पूर्णिमा या फुल मून नहीं बल्कि अमावस्या का मौका होगा.

2000 साल में केवल तीन ऐसे शनिवार

चंद्रमा की इस खास बात को टाइमएंडडेट डॉटकॉम के खगोलभौतिकविद और साइंस कम्यूनिकेटर ग्राहम जोन्स ने देखा है. फोर्ब्स के मुताबिक जोन्स ने चंद्रमा और पृथ्वी की सबसे पास की दूरी के पिछले 2000 साल के अंतराल का अध्ययन किया और उन्होंने ऐसे तीन शनिवार देखे जब अमावस पर 356,570 किलोमीटर से कम होगा. पहले साल 1030 में, इस महीने की 21 तारीख को और 2368 को.

चंद्रमा (Moon) के इस तरह के संयोग बहुत ही कम देखने को मिलते हैं. (प्रतीकात्मक तस्वीर: Pixabay)

बहुत कम होने वाला संयोग

इसी वजह से शनिवार की अमावस्या को चंद्रमा 1030 के बाद से, 1337 साल बाद अब जाकर यह संयोग देखने को मिला है. यह खगोलीय लिहाज तो बहुत कम होने वाला संयोग तो है ही. ज्योतिष शास्त्र के लिहाज भी इसके अपने महत्व बताए जाते है और इस बार यह संयोग शुक्र शनि की युति के एक दिन पहले होने के कारण और ज्यादा विशेष हो गया है.

शुक्र-शनि का यह आभासी मिलन टेलीस्कोप यहां तक कि साधारण दूरबीन से भी देखा जा सकता है. इन द स्काई डॉट ओआरजी के अनुसार इस युति को भारतीय समयानुसार शाम छह बजकर सात मिनट पर देखा जा सकता है. सूर्यास्त के बाद इन्हें एक घंटा 39 मिनट तक देखा जा सकेगा. खगोलविदो और स्टारगेजर्स के लिए दोनों ही घटना बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन जहा चंद्रमा का अवलोकन संभव नहीं था तो शुक्र शनि को देखना रोमांचकारी होगा.