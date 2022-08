Death Anniversary: 16 साल की उम्र में ही पायलट बन गए थे Neil Armstrong

नील आर्मस्ट्रॉन्ग (Neil Armstrong) पिछले कुछ समय से फिर चर्चा में हैं. वे 53 साल पहले चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले इंसान (First person to walk on Moon) बने थे. लेकिन अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा (NASA) अब एक फिर से चंद्रमा पर इंसान भेजने की तैयारी में जुटी हुई है. इसके लिए उसके आर्टिमिस अभियान का पहला चरण तैयार हो रहा है. 25 अगस्त को नील आर्मस्ट्रॉन्ग की पुण्यतिथि पर उन्हें याद किया जा रहा है. आर्मस्ट्रॉन्ग जिस अपोलो 11 अभियान के जरिए चंद्रमा पर पहुंचे थे उसके बारे में कई किस्से कहानियां हैं तो आर्मस्ट्रॉन्ग को लेकर भी कुछ किस्से बड़े रोचक हैं.

बचपन से ही उड़ने में थी रुचि

नील आर्मस्ट्रॉन्ग का जन्म 5 अगस्त 1930 को ओहियो को वापाकाओनेटा में हुआ था. उनके पिता स्टीफन कोयनिंग ओहियो राज्य सरकार में ऑडिटर थे. तीन भाई बहनों में सबसे बड़े नील को बचपन से ही हवा में उड़ने का बहुत शौक था. छह साल की उम्र में ही उनके दुनियाके सबसे लोकप्रिय विमान में उड़ने का अनुभव हुआ, 15 साल की उम्र में वे इतना अनुभव हासिल कर चुके थे कि वे खुद विमान उड़ा सकें.

उड़ान के लिए पढ़ाई

16 साल की उम्र में ही आर्मस्ट्रॉन्ग ने ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने से पहले ही स्टूडेंट फ्लाइट सर्टिफिकेट हासिल कर लिया था. उसी दौरान उन्हें स्काउट में भी ईगल स्काउट की रैंक मिली और ईगल स्काउट अवार्ड के साथ सिल्वर बफैलो अवार्ड मिला था. 17 साल की उम्र में परड्यू यूनिवर्सिट में उन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू की. वे यूएस नेवी में एविएटर के तौर पर सेवा दी, लेकिन उन्होंने नातो नेवल साइंस का कोर्स किया और ना ही नेवी से जुड़े.

कोरिया युद्ध में बची जान

1950 में वे पूर्ण क्वालिफाइड नेवल एविएटर बने जिसके बाद उन्हें कई तरह की उड़ानों के अनुभव के साथ फाइटर बॉम्बर भी उड़ाने का मौका मिला. 1951 में उन्हें कोरिया युद्ध में टोही विमान उड़ाने की जिम्मेदारी दी गई थी. उन्हें काफी निचली दूरी पर उड़ान भरते हुए उन्हें सुरक्षित इलाके में आकर विमान से कूदना पड़ा. इस हादसे में उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ.

अंतरिक्ष यात्री बनने से पहले नील आर्मस्ट्रॉन्ग (Neil Armstrong) ने कई तरह के हवाई जहाज उड़ाने का अनुभव हासिल किया था. (तस्वीर: Wikimedia Commons)

अंतरिक्ष यात्री बनने की ओर

इसके बाद आर्मस्ट्रॉन्ग यूनाइटेड स्टेट नेवी रिजर्व में एन्साइन बने. 1953 तक सक्रिय ड्यूटी करने के बाद वे रिजर्व में 1960 तक रहे जिसके बाद उन्होंने रिजर्व छोड़ने का फैसला किया. इस बीच उन्होंने कई तरह के विमानों को उड़ाने का अनुभव लिया. इसी दौरान उनका विवाह भी हुआ. 1958 में नील अमेरिकी एयर फोर्स के मैन इन स्पेस सूनेस्ट कार्यक्रम में चुने गए, लेकिन वह कार्यक्रम रद्द हो गया.

अयोग्य थे अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए

सिविलयन टेस्ट पायलट होने की वजह से वे अंतरिक्ष यात्री होने के योग्यता नहीं रखते थे. 1962 में प्रोजेक्ट जेमिनी के लिए आवेदन मंगाए थे जिसके लिए सिविलयन टेस्ट पायलटों को योग्य माना गया था. सितंबर 1962 को ही उन्हें नासा ने बुलाया और वे नासा एरोनॉट्सकॉर्प के चुन लिए गए. . वे इस समूह में चुने गए दो सिविलयन पायलट में से एक थे. इसके बाद जेमिनी अभियान नील को तीन बार अंतरिक्ष गए.

चांद से लौटकर दो साल नासा में बिताने के बाद नील आर्मस्ट्रॉन्ग (Neil Armstrong) ने शिक्षण कार्य किया. (तस्वीर: NASA)

चंद्रयात्रा के लिए चयन

अपोलो-1 अभियान के बाद ही आर्मस्ट्रॉन्ग 18 अंतरिक्ष यात्रियों के दल में शामिल कर लिए गए जिसे चंद्रमा पर जाना था. एक बार लूनार लैंडिंग के अभ्यास के दौरान जब वे उनका विमान उतर रहा था तो सही समय पर पैराशूट खोलने की वजह से वे बाल बाल बच गए. अंततः अपोलो-11 के क्रू के लिए आर्मस्ट्रॉन्ग को कमांडर चुना गया.

20 जुलाई 1969 को वे चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री बन गए. पृथ्वी पर लौटने के बाद दो साल तक वे नासा पर ही रहे और उसके बाद उन्होंने ओहियो में इंजिनियरिंग का शिक्षण कार्य किया. 1980 में उन्होंने शिक्षण कार्य भी छोड़ दिया . 82 साल की उम्र में उन्होंने 25 अगस्त 2012 को ओहियो में अंतिम सांस ली.