8 साल पहले की तुलना में दो गुना ज्यादा हो गई हैं आज की रातों की चमक

पिछले कई सालों से शहरों में की कृत्रिम रोशनी (Artificial light at Night) ने दुनिया के खगोलविदों को अंतरिक्ष के अवलोकनों में लगातार बाधा डालने का काम किया है. इसी वजह से तारों का अवलोकन (Study of stars at Might) करने मे लोगों को परेशानी बढ़ती जा रही है क्योंकी रात को होने वाली कृत्रिम रोशनी तारों की ओर से आने वाली रोशनी मिल जाती है जिसकी वजह से खगोलविदों और तारों का अवलोकन करने वाले अन्य लोग दिक्कतों का सामना करते हैं. नए अध्ययन में पाया गया है कि आज का आसमान की चमक (Brightness of nightsky) 8 साल पहले की तुलना में दो गुना ज्यादा हो गई है, जिसकी प्रमुख वजह विस्तृत होता प्रकाश प्रदूषण है.

तेजी से बढ़ रहा है धरती का प्रकाश

पिछले कुछ सालों में दुनिया में शहरी इलाकों का दायरा फैलता चला जा रहा है. यही वजह है कि रात की चमक तो दुनिया में बढ़ ही रही है, उसका दायरा भी फैलता जा रहा है जिसने तारों का अवलोकन और ज्यादा दुश्वार बना दिया है. क्योंकि रात में तारों से पृथ्वी की ओर आने वाली रोशनी धरती के प्रकाश प्रदूषण से मिल जाता है.

और भी हैं नुकसान

प्रकाश प्रदूषण की चिंता नई नहीं है. 1973 में खगोलविद कुर्ट रीगल ने चेताया था कि कृत्रिम प्रकाश तेजी से हमारे रात के दृश्य को बदल रहा है. तभी से हमने देखा है कि प्रकाश प्रदूषण फैलते शहरी क्षेत्र में बढ़ रहा है जिससे पारिस्थितिकी और कीट पंतंगों की जनसंख्या पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है जो अंधेरे पर ज्यादा निर्भर रहते हैं.

अंतरीक्ष के टेलीस्कोप पर बढ़ेगी निर्भरता

नए अध्ययन ने दर्शाया है कि रात का आसमान बेतरतीब गति से पूरी दुनिया में सभी जगह पर ज्यादा चमकीला हो रहा है और यह दर जितना कि सैटेलाइट पहले दिखा रहे थे उससे कहीं तेज गति बढ़ रही है. यानि अब धुंधले तारों की रोशनी रात को कृत्रिम रोशनी की वजह से हमें दिखाई नहीं देगी और हमारे खगोलविदों की अंतरिक्ष के टेलीस्कोप पर ज्यादा निर्भर रहना पड़ेगा.

आज से कुछ साल पहले रात (Night sky) को तारे ज्यादा आसानी से और ज्यादा संख्या में दिखाई देते थे. (प्रतीकात्मक तस्वीर: shutterstock)

50 हजार नागरिक वैज्ञानिकों के अवलोकन

इस अध्ययन में जीएफजेड जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियोसाइंसेस के भौतिकविद क्रिस्टोफर कायबा और उनके साथियों ने दुनिया भर में फैले करीब 50 हजार नागरिक वैज्ञानिकों के अवलोकनों को आधार बनाया. इन वैज्ञानिकों ने अपने तारों के दृश्यो को तुलना कर तारों का नक्शा बनाया जिससे विभिन्न स्तर का प्रकाश प्रदूषण देखने को मिला.

कम दिखते जा रहे है तारे

शोधकर्ताओं ने पाय कि राक का आसनाम 2011 से 2022 तक करीब 7 से 10 फीसद ज्यादा चमकीला हो गया है. इसका मतलब है कि आठ साल से कम के समय में ही आसमान की चमक दो गुना हो गई है और पिछले 18 सालों में चार गुना ज्यादा हो गई है. शोधकर्ताओ ने आकलन कर पाया कि जिस बच्चे ने दिखाई देने वाले 250 तारों के समय जन्म लिया होगा, वही बच्चा अपना स्कूल पूरा करने पर सौ से भी कम तारे देख पाएगा.

पिछले कुछ सालों में प्रकाश प्रदूषण (light pollution) दुनिया में बहुत ही तेज गति से बढ़ा है. (प्रतीकात्मक तस्वीर: shutterstock)

एलईडी ज्यादा जिम्मेदार

शोधकर्ताओं को लगता है कि तेजी से बढ़ते प्रकाश प्रदूषण की वजह आधुनिक एलईडी हैं जो उसी पॉवर में पुराने बल्बों की तुलना में ज्यादा रोशनी देना का काम कर रही है. जो सैटेलाइड दुनिया में आसमान की चमक का आंकलन करते हैं वे भी एलईडी से निकलने वाले नीले प्रकाश की वजह से एक तरह से अंधे हो जाते हैं, क्योंकि वे 500 नैनोमीटर वेवलेंथ के प्रकाश को देख नहीं पाते हैं, जो आसानी से वायुमंडल में फैल कर और ज्यादा धुंधलापन पैदा करती हैं.

नागरिक वैज्ञानिकों ने पाया कि उत्तरअमेरिका में जहां रात की चमक 10.4 फीसद की सालाना दर से बढ़ रही है, वहीं यूरोप में यह 6.5 फीसद की सालाना दर से बढ़ रही है. जबकि बाकी दुनिया में रात की चमक की दर 7.7 फीसद की सालाना दर से बढ़ रही है. यह सैटेलाइट के अनुमानों को कम कर रहा है जिसके मुताबिक 2012 से 2016 के बीच रात की चमक 2.2 फीसद की सालाना दर से बढ़ी थी.हालाकि नागरिक अवलोकनों की भी अपनी सीमाएं हैं, प्रकाश प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है इसमें कोई संदेह नहीं है और इसे रोकने के लिए कदम भी नहीं उठाए जा रहे हैं यह चिंता की बात है.