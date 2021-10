Nobel Peace Prize 2021: नोबेल के पैसे से शुरू हुआ था अखबार! अब संपादक को भी मिला यह अवार्ड

Nobel Peace Prize winner Maria Ressa and Dmitry Muratov story about their struggle: इस साल का शांति का नोबेल पुरस्कार दो पत्रकारों मारिया रेसा और दमित्री मुरातोवा (Dmitry Muratov story) को देने की घोषणा हुई है. फिलिपींस और रूस के रहने वाले इन दोनों पत्रकारों को यह सम्मान अपने-अपने देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बनाए रखने में उनके योगदान के लिए दिया गया है. दोनों ने दुनिया में अपनी निर्भीक पत्रकारिता के लिए एक अलग पहचान बनाई है. किसी भी व्यक्ति के ऐसा करना आसान नहीं होता.

किसी सत्ता के खिलाफ खड़ा होना और डंके की चोट पर सच को सच बताने और झूठ को झूठ बताने के लिए इन दोनों पत्रकारों को काफी कुछ सहना पड़ा. रूस के पत्रकार दमित्री मुरातोवा को तो अपनी इस लड़ाई में अपने छह जांबाज साथियों को भी खोना पड़ गया. लेकिन, दमित्री अपने उद्देश्य से विचलित नहीं हुए और आज दुनिया उनको सलाम कर रही है.

दमित्री मुरातोवा का संघर्ष

न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक रूस में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए दमित्री लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं. वह नोवाया गैजेट (Novaya Gazeta) नामक अखबार चलाते हैं. उन्होंने 1993 में इस अखबार की नींव रखी थी. निर्भीक पत्रकारिता की मिसाल कायम करने वाले इस अखबार को रूस में खूब पसंद किया जाता है. लोकतंत्र समर्थक रूख के कारण इस अखबार को कई बार सत्ता से नाराजगी भी मोल लेनी पड़ी.

आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अपनी स्थापना के बाद से यह अखबार अपने छह पत्रकारों को खो चुका है. सत्ता को हिला देने वाली उनकी रिपोर्ट के कारण इन पत्रकारों की हत्या कर दी गई. इसमें सबसे चर्चित हत्या अन्ना पोलित्कोवस्क्या (Anna Politkovskaya) नामक पत्रकार की थी. अन्ना को 7 अक्टूबर 2006 को गोली मार दी गई थी.

अन्ना चेचन्या की जंग में राष्ट्रपति की नीतियों की आलोचक थीं. उन्हें मास्को में उनके एलिवेटर में गोली मार दी गई. हालांकि राष्ट्रपति ब्लादिमीर पुतिन लगातार कहते रहे हैं कि इस हत्याकांड में उनकी कोई भूमिकानहीं थी.

नोबेल पुरस्कार की राशि से हुई अखबार की स्थापना

वर्ष 1993 में स्थापना के बाद नोवाया गैजेट रूस का सबसे प्रतिष्ठित स्वतंत्र अखबार बन गया. राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर इसकी धारदार रिपोर्टिंग को रूस की जनता के साथ-साथ दुनिया के लोकतंत्र समर्थक खूब पसंद करते हैं.

इस अखबार के तीन मालिक हैं. इसमें से एक मालिक सोवियत संघ के पूर्व नेता मिखाइल गोर्वाचेव (Mikhail S. Gorbachev) हैं. गोर्वाचेव को शांति का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है. उन्होंने इस अखबार की स्थापना नोबेल पुरस्कार में मिली धनराशि से ही की.

मारिया रेसा (Maria Ressa)

इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाली दूसरी पत्रकार हैं मारिया रेसा (Maria Ressa). वह फिलिपींस की रहने वाली हैं. वह एक न्यूज वेबसाइट रैपलर (Rappler) चलाती हैं. इस वेबसाइट के जरिए वह फिलिपींस में सत्ता के दुरुपयोग और हिंसा के मामले को खूब उजागर करती हैं.

जनवरी 2012 से उनकी यह वेबसाइट लाइव हैं. एक दशक से भी कम समय में रैपलर फिलिपींस की एक सबसे सम्मानित मीडिया संस्थान बन गई है. उनकी वेबसाइट ने देश में कई सरकारी भ्रष्टाचार को उजाकर किया. रोचक बात यह है कि मारिया की टीम में अधिकतर 20 से 25 साल की उम्र की लड़कियां हैं.