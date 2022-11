भारत में गणतंत्र दिवस के लिए कैसे चुने जाते हैं मुख्य अथिति?

भारत में दो साल बाद गणतंत्र दिवस (Republic Day of India) पर कोई मुख्य अतिथि आ रहा है. इस बार के मुख्य अतिथि मिस्र के राष्ट्रपति (President of India) अब्देह फतेह अल सिसि होंगे, जिन्होंने हाल ही में गणतंत्र दिवस के निमंत्रण को स्वीकार किया है. वे पहले मिस्र के रक्षा मंत्री और सेना प्रमुख हुआ करते थे. देश में गणतंत्र दिवस पर विदेशी प्रमुखों को मुख्य अथिति के तौर पर आमंत्रित करने की परंपरा शुरू से ही चली आ रही है. गणतंत्र दिवस के अतिथियों का विशेष सम्मान के साथ सत्कार किया जाता है और उन्हें विशेष गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया जाता है. गणतंत्र दिवस पर मुख्य अथिति चुने जाने की एक पूरी प्रक्रिया (Process of choosing chief guset for Republic Day in India) होती है जिसमें कुछ समय भी लगता है.

छह महीने की प्रक्रिया

भारत में गणतंत्र दिवस पर किसे मुख्य अतिथि के लिए प्रक्रिया करीब छह महीने पहले से ही शुरू हो जाती है. किस किस को आमंत्रित करना है, उन्हें निमंत्रण भेजना, उनके उत्तर आने के बाद उनके आने पर उनके ठहरने और पूरी तरह से विशेष तरह मेहमान नवाजी देना, गणतंत्र दिवस उन्हें विशेष गार्ड ऑफ ऑनर देना, विशेष भोज, आदि कई कार्यक्रमों की तैयारी शामिल होती है.

बहुत सोच विचार की जरूरत

लेकिन मुख्य अतिथि के तौर पर किसे चुनना है इस पर भी काफी सोच विचार किया जाता है. आमंत्रण भेजने से पहले कई पहलुओं पर विचार करना पड़ता है. इसमें सबसे प्रमुख भारत और उस देश के संबंधों का ध्यान रखना पड़ता है जिसका प्रतिनिधि बुलाया जा रहा है. इस आमंत्रण का एक अर्थ दोनों देशों के बीच दोस्ती को परिलक्षित करता है या फिर इसे एक तरह से दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए अहम कदम की तरह भी देखा जा सकता है.

और भी कई पहलू

आमंत्रित अतिथि के देश से भारत के राजनैतिक. व्यवसायिक, सैन्य, आर्थिक अन्य हितों पर कैसा प्रभाव है और होगा इसका भी खास ख्याल रखा जाता है. इसके अलावा यह भी ध्यान रखा जाता है कि आमंत्रित अथिति को बुलाने से किसी अन्य देश से तो हमारे संबंध खराब नहीं होगें. भारतीय विदेश मंत्रालय के लिए दो देशो के बीच संबंध मजबूत करने का एक बढ़िया मौका होता है